Идеи для декора: как создать интересную картину в стиле квиллинг

Картину в стиле квиллинг сможет создать каждый: как профессионал, так и новичок. С виду она довольно сложная, но делать ее очень даже легко.

Не нужно уметь хорошо рисовать, чтобы создавать красивые картины. Есть много альтернатив рисования, и одна из них – квиллинг. Это вид искусства, когда из свернутых полосок бумаги разной ширины производятся простые и объемные композиции.

Предлагаем изучить основные правила и приёмы, благодаря которым вы сможете создавать собственные шедевры в стиле квиллинг.

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Букет одуванчиков

Возьмите полоску желтой бумаги. Превратите его конец в бахрому с помощью ножниц.

Возьмите инструмент для квиллинга или тонкую палочку и сверните всю полоску. Закрепите конец рулона, чтобы он не разворачивался. Пальцами аккуратно расправте бахрому, чтобы получился цветок, как это показано на фото ниже.



Создаем картину в тылу квиллинга / Фото 5-Minute Crafts

Повторите процесс, сделав еще несколько цветов желтого и оранжевого цвета. Затем возьмите полоски зеленого цвета и сделайте из них изогнутые капли.



Как делать капли / Коллаж 24 канала

Теперь приклейте все к основанию картины: сначала – листики, а затем положите цветы на листья – так ваш шедевр будет выглядеть более объемным.



Готовая картина / Фото 5-Minute Crafts