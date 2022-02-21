Идеальный для семейного обеда: готовим очень нежный и мегасирный суп

Сырный суп – вкусное и неповторимое блюдо. Есть много рецептов, как его приготовить, но предлагаем попробовать именно классический.

Этот рецепт сырного супа подойдет даже для тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии. Перед подачей блюдо сдабривают гренками.

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Рецепт сырного супа

Ингредиенты:

850 г сливочного сыра;

750 грамм картофеля;

650 миллилитров молока;

650 миллилитров сливок;

500 миллилитров воды;

полчайной ложки соли.

Способ приготовления

Очистите картофель и нарежьте его небольшими кусочками. Отварите картофель без соли 15 – 20 минут. В процессе можно добавить небольшой кусочек тимьяна – так блюдо станет более ароматным.

Слейте воду из кастрюли. В отварной картофель влейте молоко. Варите все на медленном огне 5-7 минут и доведите до кипения.

Добавьте сливочный сыр в кастрюлю. Варите еще на медленном огне несколько минут. Не увеличивайте огонь, так как суп может легко подгореть.



К смеси добавьте сливочный сыр / Фото 5-Minute Crafts

Добавьте сливки и соль. Поварите еще несколько минут на медленном огне постоянно помешивая. Взбейте суп с помощью погружного блендера.

Если суп слишком густой (это будет зависеть от сыра, который вы использовали), добавьте в него 500 миллилитров кипятка. Количество воды зависит от консистенции, которую вы хотите получить. Тщательно перемешайте блендером, венчиком или ложкой.

Подавайте сырний суп горячим. Дополните его пшеничными или ржаными гренками, хлопьями твердого сыра или жареной стружкой бекона. Приятного аппетита!



Готовый творожный суп / Фото 5-Minute Crafts

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