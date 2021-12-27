Фольга и еще один простой продукт: как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю
Источник:kitchn
Всем нам приходилось иметь дело с обгоревшей посудой. Едва ли не каждый думал, как отмыть черную кастрюлю, когда это казалось невозможным. Идеи 24 знают 2 проверенных способа, как спасти обгоревшую посуду.
Эксперты предлагают достаточно много уловок, чтобы спасти обгоревшую кастрюлю. Однако мы предлагаем 2 проверенных и бюджетных лайфхака.
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Алюминиевая фольга и сода
Насыпьте на обгоревшее место 2 – 3 столовые ложки пищевой соды и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Сомните алюминиевую фольгу и начните тереть кастрюлю вокруг, пока грязь не отшелушится. Помойте посуду теплой водой с мылом.
Это отличный способ для тех, кто имеет лишние куски фольги и не знает, как их использовать. После такой чистки посуда выглядит новой.
Вареные лимоны
Разрежьте два-три лимона на четверти и положите в кастрюлю. Залейте их водой и доведите до кипения. Кипятите в течение 5 – 10 минут или до тех пор пока не увидите, как частицы пригоревшей пищи выплывают на поверхность. Вылейте воду с лимонами. Воспользуйтесь губкой, чтобы избавиться от всех пригоревших остатков.
Метод фантастический, особенно тогда, когда у вас остались остатки от лимона, которые нужно выбросить. Это самый простой из всех методов, не требующий никаких усилий для очищения.Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь на OLL.TV можно найти все главные киноновинки. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.