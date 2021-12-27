Фольга и еще один простой продукт: как быстро и качественно отмыть пригоревшую кастрюлю

Всем нам приходилось иметь дело с обгоревшей посудой. Едва ли не каждый думал, как отмыть черную кастрюлю, когда это казалось невозможным. Идеи 24 знают 2 проверенных способа, как спасти обгоревшую посуду.

Эксперты предлагают достаточно много уловок, чтобы спасти обгоревшую кастрюлю. Однако мы предлагаем 2 проверенных и бюджетных лайфхака.

Интересно 7 рождественских фильмов для уютного семейного вечера: подборка от OLL.TV

Алюминиевая фольга и сода

Насыпьте на обгоревшее место 2 – 3 столовые ложки пищевой соды и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Сомните алюминиевую фольгу и начните тереть кастрюлю вокруг, пока грязь не отшелушится. Помойте посуду теплой водой с мылом.

Это отличный способ для тех, кто имеет лишние куски фольги и не знает, как их использовать. После такой чистки посуда выглядит новой.

Вареные лимоны

Разрежьте два-три лимона на четверти и положите в кастрюлю. Залейте их водой и доведите до кипения. Кипятите в течение 5 – 10 минут или до тех пор пока не увидите, как частицы пригоревшей пищи выплывают на поверхность. Вылейте воду с лимонами. Воспользуйтесь губкой, чтобы избавиться от всех пригоревших остатков.

Метод фантастический, особенно тогда, когда у вас остались остатки от лимона, которые нужно выбросить. Это самый простой из всех методов, не требующий никаких усилий для очищения.