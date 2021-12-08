Дети могут учиться, просто просматривая мультфильмы: полезные советы

Время просмотра мультфильмов можно сделать не только веселым, но и познавательным. Родители в большинстве своем считают, что лучший способ учиться – книги. Однако есть много мультфильмов, хорошо развивающих детское мышление.

Во время просмотра мультфильмов следует задавать вопросы детям, чтобы они думали. Предлагаем несколько детских фильмов, которые помогут развить малышей.

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"Король Лев"

Анимационный фильм "Король Лев" поможет детям изучить мир животного и мир природы. Во время его просмотра следует попросить малышей подсчитать разных животных, которых они увидят.

Тогда скажите детям записать тех, кого запомнили. Потом, пусть дети поделят животных на группы.

Попросите ребенка подумать, как можно сгруппировать их вместе и по каким критериям это сделать. Детей постарше следует призвать превратить собранную информацию в график.

"История игрушек"

Игрушки являются отличным способом для детей, чтобы исследовать различные материалы и их свойства. Попросите детей записать, из каких материалов изготовлена ​​каждая игрушка в фильме. Какие игрушки изготавливают из пластика, металла, ткани, шерсти, дерева, бумаги. Используются ли какие-нибудь другие материалы для изготовления игрушек.

Затем предложите им изучить собственные игрушки. Которые сделаны из ткани, а какие из металла, ассоциируя их с игрушками героев. Попросите детей выбрать три собственных игрушки, каждая из которых изготовлена ​​из другого материала.

"Мэри Поппинс"

Спросите детей: "Откуда вы знаете, что события Мэри Поппинс происходили в прошлом?" Это заставит их внимательнее присмотреться к одежде, которую носят герои, деятельности, которую они выполняют, транспорту, которым пользуются, и зданиям, которые они могут увидеть. Попросите их записать какие-либо подсказки, которые они увидят при просмотре.

Объясните, что действие фильма происходит в 1910 году в Лондоне в Эдвардианскую эпоху. Попросите детей узнать больше о тех временах.