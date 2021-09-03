Действительно ли заменители сахара такие некалорийны: все, что нужно знать худеющим

Глупо думать, что можно похудеть, если только заменить калорийный сахар на некалорийны аналоги. Причина ожирения не в сахаре, а в профиците калорий. Заменители принесут результат, если использовать их в комплексе с другими низкокалорийными хитростями. Только надо понимать, какие из них полезны для похудения, а какие – нет.

Диетолог Андрей Невский помог разобраться, какие есть альтернативы сахара и какие из них действительно есть смысл использовать. Оказывается, некоторые заменители и совсем не уступают калорийностью обычному сахару. Читайте подробнее на Идеи 24!

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Фруктоза

Это вещество получают из фруктов, овощей и ягод. Замена сахара фруктозой полезна людям, страдающим диабетом, а не тем, кто хочет похудеть. По калорийности они практически равны.

Стевия

Она слаще сахара и почти без калорий. Но есть один минус – специфический привкус.

Эритрея

Содержится в дынях, винограде, соевом соусе, грушах. Имеет нулевую калорийность и слабительный эффект.

Сорбит

Это вещество является в составе рябины, яблок и абрикосов. Оно не очень сладкое и еще и калорийно, так же как и белый сахар.

Ксилит

Получают этот заменитель сахара из отходов переработки кукурузы и хлопкового семени. Причем по уровню слащавости и калорийности заменитель от реального сахара не отличаются. Кроме этого, ксилит имеет желчегонный и слабительный эффект, но не повреждает зубную эмаль.

Синтетические заменители сахара

Если говорить коротко об искусственных подсластителях, то они не хуже, чем натуральные, говорит диетолог. Они не имеют калорий, но гораздо слаще, чем сахар, поэтому активно используются в пищевой промышленности.

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Все, что стоит знать о заменители сахара / Фото instagram

Текст публикации Андрея Невского:

заменители сахара

Глупо думать, что можно похудеть, только заменив калорийный сахар на некалорийны аналоги. Причина ожирения не в сахаре, а в профиците калорий. Замена сахара принесет результат, если использовать ее в комплексе с другими низкокалорийными хитростями. Только надо понимать, что с заменителей пойдет на пользу похудению, а что - хитрости маркетологов.

Какие есть альтернативы сахара?

Натуральные: фруктоза, стевия, сорбит, ксилит, еритрит.

Синтетические: цикламат, аспартам, сукралоза и другие.