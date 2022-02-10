Что делать, когда засорился унитаз: 5 действенные и бюджетные методы

Засоренный унитаз – неприятная проблема, которая требует быстрого решения. К счастью, в большинстве случаев почистить его не так уж и сложно.

Идеи 24 знают несколько методов, которые могут помочь разблокировать унитаз без помощи специалиста. Об этом мы рассказываем пошагово – читайте в материале.

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Как почистить замусоренный унитаз

Способ №1: горячая вода

Иногда горячей воды достаточно, чтобы очистить небольшое засорение. Нагрейте воду в кастрюле, но не доводите до кипения. Слейте ее в унитаз и подождите несколько минут.

Если вы видите, что вода немного начала стекать, это значит, что вам удалось ослабить засор. Смойте воду 1 – 2 раза, чтобы полностью очистить унитаз.

Способ №2: горячая вода и жидкое мыло

Если горячая вода бездействует или вы не хотите ждать, попробуйте добавить жидкое мыло. Налейте примерно 60 г жидкого мыла в унитаз. Оставьте на 5 – 10 минут.

Налейте небольшую кастрюлю с горячей водой в унитаз и оставьте немного постоять. Смойте воду, чтобы проверить, очистилось ли засорение. В большинстве случаев мыло выталкивает засор вперед через трубу.

Способ №3: смесь пищевой соды и уксуса

Зачерпните воду из унитаза, оставив небольшое количество в канализации. Насыпьте внутрь пол коробки пищевой соды и 1 стакан уксуса и дождитесь завершения реакции (около 25 минут). Налейте в унитаз 1 – 1,5 литров кипятка или горячей воды, чтобы полностью очистить засор. Если нужно, то повторите процесс.

, что лучше не наливать кипящую воду в унитазы, имеющие трубы из тонкого пластика.

Способ №4: химические средства

Различные химические вещества действуют по-разному, поэтому вы должны внимательно прочесть инструкции перед использованием любого из них. Вылейте средство в унитаз и оставьте его там на время, указанное в инструкции.

Смойте слив унитаза водой. Если засор все еще есть, попробуйте воспользоваться другим методом или повторите процедуру, используя тот же химический продукт.

Способ №5: вантуз или специальный кабель для очистки

Поставьте вантуз чашей вниз над отверстием для слива. Резина должна быть полностью погружена в воду. Сделайте несколько резких толкающих движений, удерживая ручку плунжера. Повторите действие несколько раз. Вантуз может создать давление внутри унитаза, который разрушит засор.

Если засор есть далеко в трубе и вантуз не может до него добраться, то прочистьте унитаз специальным тросом. Для этого продвиньте трос через трубу к засору и потяните его на себя, как только почувствуете засор. Смойте воду, чтобы полностью очистить унитаз.



Как очистить сток унитаза / Фото 5-Minute Crafts

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