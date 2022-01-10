Чистим желтизну и спасаем старые подушки: пошаговая инструкция

Имеете дело со старыми подушками? Идеи 24 знают, как сделать так, чтобы они выглядели совершенно новыми.

Поскольку подушки нужно стирать дважды в год, следует знать, как это делать правильно. Рассказываем один трюк, от которого все старые подушки с желтизной станут чуть ли не белоснежными.

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Как отчистить желтизну на старых подушках

Что вам понадобится:

1 стакан перекиси водорода;

1/2 стакана уксуса;

стиральный порошок;

усилитель стирки.



Чистим старые подушки / Фото Pinterest

Положите старые подушки в стиральную машину и замочите. Стирка двух подушек за раз уравновешивает стиральную машину, чтобы она чистила равномерно. Добавьте перекись водорода и уксус в барабан стиральной машины.

. Пероксид водорода является естественным отбеливателем, а уксус борется с глубокими пятнами.

После завершения цикла замачивания выстирайте подушки обычным жидким моющим средством вместе с бельевым усилителем.

Ускоритель стирки улучшает возможности вашего моющего средства, тщательно очищая подушки. Вы можете использовать свои усилители любимых брендов или попытаться сделать собственные.

Выньте подушки из стиральной машины и бросьте их в сушильную машину. Когда они высохнут, вы сможете наслаждаться свежими белыми подушками!