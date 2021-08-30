7 грехов тех, кто на диете: не допускайте этих ошибок, если хотите похудеть

Знакомый опыт, когда изо всех сил стараетесь избавиться от лишних сантиметров на талии, перепробовав все возможные диеты, но килограммы так и не исчезают? Проверьте, не допускаете ли вы этих распространенных ошибок при похудении.

Иногда на пути к телу мечты мы делаем такие очевидные и простые ошибки, что становиться обидно. Часто мы это делаем по незнанию. Диетолог Андрей Невский рассказал о 7 типичных ошибок тех, кто соблюдает диету. Поэтому мотайте на ус и худейте эффективно!

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ТОП-7 ошибок при похудении

Скука

Если вы на диете и нечем заняться, то в первую очередь будете думать о еде. Но если вы чем-то увлечены, то можете даже забыть об обеде. Поэтому составьте свой дневной распорядок так, чтобы у вас было как можно меньше свободного времени: работа, хобби, прогулки, отдых.

Нечеткая схема

Составьте рацион заранее -– и вам не придется перекусывать чем придется. Обычно такие перекусы не сбалансированы по белкам, жирам и углеводам, имеют много калорий, но чувство сытости не дают.

Частые перекусы

Перекус предусматривает небольшую порцию пищи, но согласитесь, с постоянными перекусами можно легко перебрать свою дневную норму калорий. Питайтесь 3 – 4 раза в день нормальными порциями.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.



Используйте на диете небольшой сосуд, чтобы избежать больших порций / Фото unsplash

Большие порции

Вы можете есть только полезную и правильную пищу, но если вы едите "за троих", вы все равно будете набирать вес. Используйте небольшую посуду и не переедайте.

Недосып

Когда не хватает сна люди обычно начинают заедать это чем-то вкусненьким. Гормоны насыщения теряют чувствительность, поэтому часто переедают. Помните, сон невозможно ничем заменить.

Доедания за детьми

Часто еду доедают, чтобы она не пропала. Однако во время этого никто не считает эти калории к своей дневной нормы. Остатки блюда лучше сразу отправить в мусорку, чтобы не вредить своей фигуре.

"Отработка"

Иногда действительно лишние калории можно компенсировать на беговой дорожке. Но часто это делать нельзя. Избыточные тренировки – большой стресс для организма.

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Текст публикации Андрея Невского:

7 грехов тех, кто худеет

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Не сочтите это за богохульство, но слово "грех" здесь очень уместно. Именно об этих препятствия спотыкаются все, кто хоть раз пытался похудеть. Вспоминайте, с чем сталкивались сами.