Рисові шедеври: в японському селі щороку перетворюють поля в картини

Щорічно мешканці села Інакадате в Японії роблять масштабні картини на своїх рисових полях. Це заняття принесло селу всесвітню славу – з літа до осені Інакадате відвідують тисячі туристів.

Створення рисових картин вже стало традиційним для села та отримало назву "Танбо-арт" – "мистецтво на рисовому полі".

Приблизно з середини червня в Інакадате, розташованому в префектурі Аоморі, починається робота над масштабним мистецьким проєктом – величезними картинами з рисових посівів. Щороку витвори мистецтва мають нову тематику та стиль.

Як започаткувалась традиція "Танбо-арт" розпочався в селі ще в 1993 році. Таким способом мешканці Інакадате вирішили зменшити борг населеного пункту та залучити туристів. Над першим проєктом працювали художники та фермери з усієї округи. Їх першим творінням стала гора Івакі, яку зобразили завдяки різнокольоровим рисовим посівам.

Гора Івакі – перше творіння селян з рисових посівів / Фото з фейсбуку села Інакадате

Попри цікаву ідею, "рисове мистецтво" не змогло одразу привабити туристів до Інакадате. Перше зображення гори було доволі схематичним та надто простим, щоб зацікавити людей.

Тоді мешканці села вирішили робити складніші малюнки та покращувати техніку "танбо-арту" щороку. Окрім того, вони почали створювати зображення на теми, які можуть впізнати люди з усього світу.

Процес створення картин з рисових насаджень / Фото з фейсбуку села Інакадате

З роками селяни вдосконалювали свою техніку, демонструючи нові ілюстрації. Кожного року мешканці Інакадате дивували світ складнішими малюнками, збільшуючи туристичний потік.

У 2003 році назва села прогриміла на весь світ – японці створили гігантську репродукцію Мони Лізи, шедевру cвітового мистецтва. Рисову картину представили у різних куточках світу, а до Інакадате нарешті прийшла омріяна слава.

Мона Ліза з рисових посівів принесла японцям популярність / Фото з фейсбуку села Інакадате

Новий рік – нова тема

Мистецтво Танбо перетворилося на місцеву традицію – тепер щороку з червня по жовтень туристи можуть подивитися на шедеври рисового малюнку.

Кожної весни селяни проводять конференції, на яких планують виставку. Після обрання теми художники почитають працювати над картинами:

Добирають сорти рису за кольорами.

Розробляють дизайн.

Створюють основу, на якій саджатимуть рис.

Фермери починають сіяти в кінці весни – спеціально для того, щоб рис зацвів у середині – кінці літа.

Культура Японії – тема 2021 року

Цьогоріч мешканці Інакадате вирішили представити японську культуру та літературу. Ця тема, на думку творців, популяризує багату історію країни.

Малюнки на полях Інакадате у різні роки / Фото з фейсбуку села Інакадате

На жаль, нині туристам заборонено відвідувати виставку – автори пояснюють це пандемією. Проте селяни тішать поціновувачів новими світлинами в фейсбуці та на офіційному сайті Інакадате.