Рибальський сленг: як бути "своїм" у колі професіоналів

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У рибалок, як і в людей інших угрупувань, є свій сленг. Як правило, ці слова знають лише рибалки та їхні дружини. Усі ці сленги вигадані на основі певних характеристик спорядження, зовнішніх ознак риб або особливостей риболовлі.
Якщо ви новачок у цій сфері й не хочете відчувати дискомфорт в колективі рибалок, ознайомтеся із кличками риб, які вигадали професійні рибалки.
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Досить часто клички характеризують характер тварин або їхні зовнішні показники. Це стосується і риб. Ви, зокрема, можете ознайомитися з кличками 20 найпопулярніших риб, які можна виловити в українських водоймах.
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