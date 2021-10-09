По сусідству з бджолами: в Англії готель облаштовує незвичайні будинки

Хатка для бджіл, побудована на березі озера, призначена не тільки для розміщення комах. Усі гості можуть порелаксувати поряд – будинок служить виставковим центром британського готелю.

В англійському Сомерсеті компанія Invisible Studio представила пасіку Beezantium на березі озера. Будиночок стане домом для медоносних бджіл.

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У стіни хатки вбудовані вулики, де розмістили бджолині родини. Дім-вулик також служить виставковим центром для відвідувачів – гості готелю зможуть побути разом із бджолами, яких видно через внутрішні стінки будинку.

Будинок розташований над озером / Фото Dezeen

Будівля розташована на території готелю Тритон у Сомерсеті. Готель діє у Хадспен Хаусі, колишньому заміському будинку з маєтком в сільській місцевості.

Концепція бджолиного дому

Засновник Invisible Studio Пірс Тейлор спроєктував своєрідний вулик, надихаючись химерними павільйонами, які полюбляють ставити у британських садах.

Будівля створена для комфортного проживання комах / Фото Dezeen

Будинок має вигнутий дах з мідним покриттям та овальні вікна. Інші деталі були спроєктовані спеціально для того, щоб бджолам було комфортно тут жити – стіни оббиті великими панелями дуба, які нещільно прилягають до будівлі та відкривають природні отвори для комах.

У конструкції дому передбачена система мідних труб, які допоможуть пересуватися бджолам.

Будівля виглядає як щось химерне та грайливе, майже як казкова хатинка з блискучим мідним дахом. Але замість того, щоб бути лише задоволенням, Beezantium призначена для розміщення бджіл у вуликах та для спостереження у зовнішніх стінах,

– зазначає Тейлор.

Чи це безпечно

Хоч бджільництво у містах – не надто хороша ідея через велику смертність бджіл, місцевість поблизу будинку ідеально підходить для медоносних комах та розташування пасіки. Навколо – 18 гектарів сільської місцевості.

Створені місцеві колонії були переміщені на пасіку, і наш пасічник – один з найдосвідченіших у світі, – сказав Тейлор.

Місце, де розташували Beezantium, раніше використовувалось для зберігання сміття. Проте автори проєкту вирішили, що місце поблизу озера чудово підійде для комах.

Всередині будинку є прозорі стінки – відвідувачі можуть спостерігати за бджолами / Колаж 24 каналу з фото Dezeen

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Бджолина виставка

До будиночка може зайти будь-який гість готелю. Дизайнери провели виняткову роботу – всередині можна спостерігати за життям бджіл, не зачіпаючи їх. Окрім того, будівля візуально виглядає значно більшою всередині, ніж зовні.

Ми хотіли, щоб будівля, яка здалеку виглядає маленькою, але насправді є більшою, коли ви входите,

– розповів засновник проєкту.

Над будинком працювала голландська дизайнерська агенція Kossmanndejong. Митці спільно з Invisible Studio розробляли проєкт інтер’єру та виставки.

Гості будинку можуть помилуватися працьовитими комахами та видом на озеро / Фото Dezeen

Готелі для бджіл

Життям медоносних комах преймаються люди з усього світу. Дедалі частіше небайдужі активісти створюють так звані "готелі для бджіл" – невеликі будиночки з дошками, шишками, паличками та корою дерев. Будівлі створюють в Англії, Німеччині, Ізраїлі та США. До порятунку бджіл долучилась і Україна – бджолині "готелі" відкривають на території ботанічних садів (як на Львівщині) або музеїв (Чернігівщина).