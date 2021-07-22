Якщо ви досі не полюбили селери, тоді спробуйте її приготувати у такий спосіб. Ви точно будете приємно вражені результатом.
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Чим корисна селера
Селера принесе вашому організму багато користі / Фото Pexels
Селера багата поживними речовинами, вітаміном В6, кальцієм, вітаміном С, клітковиною та білком. Чому ще корисно її їсти:
- Селера – це чудовий продукт для тих, хто хоче схуднути. Вона має мало калорій.
- Цей овоч також може сприяти зниженню артеріального тиску, оскільки володіє антигіпертензивними властивостями.
- Регулярне вживання селери допоможе знизити рівень холестерину.
- Селера чудово захистить нирки та печінку від захворювань, адже вона багата вітаміном С, В, А та залізом.
- Насіння цього продукту володіють антибактеріальними властивостями, тому ефективно борються з інфекціями.
- Селера здатна покращити процес травлення.
Рецепти страв із селерою
Крем-суп із селери
Смачний та корисний крес-суп із селерою / Фото Vix
Інгредієнти:
- 800 грамів кореня селери;
- 2 картоплини;
- 1 цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- 1 столова ложка манної крупи;
- 2 столові ложки олії;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
Крок 1. Наріжте корінь селери, картоплю та цибулю кубиками, подрібніть часник.
Крок 2. Змастіть каструлю олією, обсмажте цибулю, додайте селеру і картоплю. Обсмажуйте 6 хвилин, а тоді влийте 1 літру гарячої води та тримайте на вогні 15 хвилин. Додайте часник, сіль та перець.
Крок 3. Готову суміш відцідіть та подрібніть у блендері до однорідної маси. Після цього перелийте суп у каструлю і доведіть до кипіння.
Куряче суфле із селерою
Апетитне куряче суфле / Фото Slimfast
Інгредієнти:
- 350 – 400 грамів курячого філе;
- 1 цибулина;
- 150 грамів кореня селери;
- 50 мілілітрів жирних вершків;
- 2 яйця;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- 2 столові ложки рисового борошна;
- мускатний горіх, сіль, перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Почистьте та наріжте корінь селери. Помістіть його у каструлю, залийте окропом і варіть протягом 20 хвилин. Після цього подрібніть у блендері.
Крок 2. Грудку курячого філе промийте та перемеліть. Наріжте цибулю, обсмажте на пательні та додайте філе, селеру, сіль, перець, мускатний горіх, рисову муку.
Крок 3. Збийте яйця з вершками та додайте до м'яса.
Крок 4. Змастіть формочки олією та викладіть суміш. Запікайте суфле у духовці, розігрітій до 180 градусів, 40 хвилин.
Салат з селерою, фініками та пармезаном
Приготуйте смачний та корисний перекус / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 8 стебел селери;
- пів склянки сирого мигдалю;
- 4 фініки;
- 3 столові ложки лимонного соку;
- 100 грамів пармезану;
- оливкова олія;
- червоний перець, сіль, чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Наберіть у місткість холодної води та замочіть селеру на 20 хвилин. Просушіть стебла паперовим рушником.
Крок 2. Обсмажуйте мигдаль на сухій пательні протягом 5 – 7 хвилин до появи ароматного запаху. Охолодіть та подрібніть.
Крок 3. Змішайте у посудині селеру, мигдаль, фініки, заправте все лимонним соком та олією. Приправте червоним перцем, сіллю, чорним меленим перцем і додайте сир.
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Селера у гірчичному соусі
Салера буде смакувати по-особливому / Фото Newsdaily
Інгредієнти:
- 1 столова ложка насіння гірчиці;
- 400 грамів кореня селери;
- 50 мілілітрів вершків;
- 100 грамів олії;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
Крок 1. Наріжте селеру тоненькими пластинками та розкладіть на формі для запікання.
Крок 2. На пательні обсмажте насіння гірчиці, додавши вершкового масла.
Крок 3. Залийте селеру гірчичною заправкою і готуйте в духовці 45 хвилин при 200 градусах. Перед подачею підігрійте вершки та полийте страву.
Оладки з селери з яблучним соусом
Смачні оладки із селери / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 1 кілограм кореня селери;
- 80 грамів картопляного або кукурудзяного борошна;
- 30 грамів оливкової олії;
- сіль.
Для соусу:
- 200 грамів яблук;
- 30 грамів хрону;
- сіль.
Спосіб приготування:
Крок 1. Очистьте яблука, помістіть у каструлю та залийте окропом. Додайте солі та варіть протягом 15 хвилин.
Крок 2. Готові м'які фрукти охолодіть та перетворіть у пюре за допомогою блендера, додавши хрону.
Крок 3. Корінь селери натріть на терку, додайте борошно, сіль, перець та перемішайте.
Крок 4. Розігрійте олію на пательні, викладіть суміш та обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Перед подачею полийте оладки гарячими яблучним соусом.
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Капучино з моркви та селери
Оригінальний смак цього напою вас точно вразить / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 6 морквин;
- 200 грамів кореня селери;
- сік та цедра з 1 апельсина;
- 1 цибуля шалот;
- 900 мілілітрів овочевого бульйону;
- 150 мілілітрів молока;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- сіль, зіра.
Спосіб приготування:
Крок 1. Подрібніть селеру, моркву та цибулю шалот.
Крок 2. Розтопіть на пательні вершкове масло та обсмажте цибулю. Додайте цедру половини апельсина, овочі та мелену зіру. Вилийте у суміш гарячий бульйон та варіть протягом 30 хвилин.
Крок 3. Пательню зніміть із плити, збийте вміст у блендері до пюре та додайте апельсиновий сік.
Крок 4. Підігрійте молоко, всипте солі та збийте міксером до утворення пінки. Прикрасьте нею гарячий напій перед подачею.