Якщо ви досі не полюбили селери, тоді спробуйте її приготувати у такий спосіб. Ви точно будете приємно вражені результатом.

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Чим корисна селера



Селера принесе вашому організму багато користі / Фото Pexels

Селера багата поживними речовинами, вітаміном В6, кальцієм, вітаміном С, клітковиною та білком. Чому ще корисно її їсти:

Селера – це чудовий продукт для тих, хто хоче схуднути. Вона має мало калорій.

Вона має мало калорій. Цей овоч також може сприяти зниженню артеріального тиску, оскільки володіє антигіпертензивними властивостями.

оскільки володіє антигіпертензивними властивостями. Регулярне вживання селери допоможе знизити рівень холестерину.

Селера чудово захистить нирки та печінку від захворювань, адже вона багата вітаміном С, В, А та залізом.

від захворювань, адже вона багата вітаміном С, В, А та залізом. Насіння цього продукту володіють антибактеріальними властивостями, тому ефективно борються з інфекціями.

Селера здатна покращити процес травлення.

Рецепти страв із селерою

Крем-суп із селери



Смачний та корисний крес-суп із селерою / Фото Vix

Інгредієнти:

800 грамів кореня селери;

2 картоплини;

1 цибулина;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка манної крупи;

2 столові ложки олії;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте корінь селери, картоплю та цибулю кубиками, подрібніть часник.

Крок 2. Змастіть каструлю олією, обсмажте цибулю, додайте селеру і картоплю. Обсмажуйте 6 хвилин, а тоді влийте 1 літру гарячої води та тримайте на вогні 15 хвилин. Додайте часник, сіль та перець.

Крок 3. Готову суміш відцідіть та подрібніть у блендері до однорідної маси. Після цього перелийте суп у каструлю і доведіть до кипіння.

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Куряче суфле із селерою



Апетитне куряче суфле / Фото Slimfast

Інгредієнти:

350 – 400 грамів курячого філе;

1 цибулина;

150 грамів кореня селери;

50 мілілітрів жирних вершків;

2 яйця;

1 столова ложка вершкового масла;

2 столові ложки рисового борошна;

мускатний горіх, сіль, перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Почистьте та наріжте корінь селери. Помістіть його у каструлю, залийте окропом і варіть протягом 20 хвилин. Після цього подрібніть у блендері.

Крок 2. Грудку курячого філе промийте та перемеліть. Наріжте цибулю, обсмажте на пательні та додайте філе, селеру, сіль, перець, мускатний горіх, рисову муку.

Крок 3. Збийте яйця з вершками та додайте до м'яса.

Крок 4. Змастіть формочки олією та викладіть суміш. Запікайте суфле у духовці, розігрітій до 180 градусів, 40 хвилин.

Салат з селерою, фініками та пармезаном



Приготуйте смачний та корисний перекус / Фото Pinterest

Інгредієнти:

8 стебел селери;

пів склянки сирого мигдалю;

4 фініки;

3 столові ложки лимонного соку;

100 грамів пармезану;

оливкова олія;

червоний перець, сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наберіть у місткість холодної води та замочіть селеру на 20 хвилин. Просушіть стебла паперовим рушником.

Крок 2. Обсмажуйте мигдаль на сухій пательні протягом 5 – 7 хвилин до появи ароматного запаху. Охолодіть та подрібніть.

Крок 3. Змішайте у посудині селеру, мигдаль, фініки, заправте все лимонним соком та олією. Приправте червоним перцем, сіллю, чорним меленим перцем і додайте сир.

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Селера у гірчичному соусі



Салера буде смакувати по-особливому / Фото Newsdaily

Інгредієнти:

1 столова ложка насіння гірчиці;

400 грамів кореня селери;

50 мілілітрів вершків;

100 грамів олії;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте селеру тоненькими пластинками та розкладіть на формі для запікання.

Крок 2. На пательні обсмажте насіння гірчиці, додавши вершкового масла.

Крок 3. Залийте селеру гірчичною заправкою і готуйте в духовці 45 хвилин при 200 градусах. Перед подачею підігрійте вершки та полийте страву.

Оладки з селери з яблучним соусом



Смачні оладки із селери / Фото Pinterest

Інгредієнти:

1 кілограм кореня селери;

80 грамів картопляного або кукурудзяного борошна;

30 грамів оливкової олії;

сіль.

Для соусу:

200 грамів яблук;

30 грамів хрону;

сіль.

Спосіб приготування:

Крок 1. Очистьте яблука, помістіть у каструлю та залийте окропом. Додайте солі та варіть протягом 15 хвилин.

Крок 2. Готові м'які фрукти охолодіть та перетворіть у пюре за допомогою блендера, додавши хрону.

Крок 3. Корінь селери натріть на терку, додайте борошно, сіль, перець та перемішайте.

Крок 4. Розігрійте олію на пательні, викладіть суміш та обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Перед подачею полийте оладки гарячими яблучним соусом.

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Капучино з моркви та селери



Оригінальний смак цього напою вас точно вразить / Фото Pinterest

Інгредієнти:

6 морквин;

200 грамів кореня селери;

сік та цедра з 1 апельсина;

1 цибуля шалот;

900 мілілітрів овочевого бульйону;

150 мілілітрів молока;

1 столова ложка вершкового масла;

сіль, зіра.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть селеру, моркву та цибулю шалот.

Крок 2. Розтопіть на пательні вершкове масло та обсмажте цибулю. Додайте цедру половини апельсина, овочі та мелену зіру. Вилийте у суміш гарячий бульйон та варіть протягом 30 хвилин.

Крок 3. Пательню зніміть із плити, збийте вміст у блендері до пюре та додайте апельсиновий сік.

Крок 4. Підігрійте молоко, всипте солі та збийте міксером до утворення пінки. Прикрасьте нею гарячий напій перед подачею.