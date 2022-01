Два способи зробити неординарні закладки в дитячі книжки

Закладка має бути не лише корисною, а й красивою і різнобарвною. Адже звичайний клаптик паперу навряд чи буде заохочувати дітей до читання. Ідеї 24 розкажуть, як вразити всіх дітей.

Усі закладки ви можете створювати разом зі своїми дітьми. Це чудова нагода перезавантажитись як для дорослих, так і для школярів.

Закладки з намистинками

Що знадобиться:

скріпки;

тонкий гнучкий дріт;

різні намистини та бісер.

Розріжте дріт на кілька частин. Нанизуйте намистини на відрізки дроту. Якщо у вас є намистинки з літерами, то ви можете скласти слово, наприклад "Читай", "Книга" або своє ім’я.



Зробіть закладку з намистинками / Фото what do we do all day

Прикріпіть бісерний відрізок дроту до верхньої частини скріпки та надійну скрутіть. Готово!



Готові закладки для книг / Фото what do we do all day

Закладки у формі серця

Що знадобиться:

кольоровий одно- або двосторонній папір;

ножиці.

Такі закладки цікаві тим, що вони кольорові, нагадують кишеньку та виготовлені у формі серця. Вони можуть стати чудовим подарунком до Дня Святого Валентина. Як виготовляти закладки – видно на відео нижче.

Як зробити закладки у формі серця: дивіться відео