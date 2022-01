Два способа сделать неординарные закладки в детские книги

Закладка должна быть не только полезна, но и красива и разноцветна. Ведь обычный клочок бумаги вряд ли будет поощрять детей к чтению. Идеи 24 расскажут, как поразить всех детей.

Все закладки можно создавать вместе со своими детьми. Это прекрасная возможность перезагрузиться как для взрослых, так и для школьников.

Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"

Закладки с бусинками

Что понадобится:

скрепки;

тонкая гибкая проволока;

разные бусины и бисер.

Разрежьте проволоку на несколько частей. Нанизывайте бусины на отрезки проволоки. Если у вас есть бусинки с буквами, вы можете составить слово, например "Читай", "Книга" или свое имя.



Сделайте закладку с бусинками / Фото what do we do all day

Прикрепите бисерный отрезок проволоки к верхней части скрепки и надежно сверните. Готово!



Готовые закладки для книг / Фото what do we do all day

Закладки в форме сердца

Что понадобится:

цветная одно- или двусторонняя бумага;

ножницы.

Такие закладки интересны тем, что они цветные, напоминают карман и изготовлены в форме сердца. Они могут стать отличным подарком ко Дню Святого Валентина. Как создать закладки – видно на видео ниже.

Как сделать закладки в форме сердца: смотрите видео