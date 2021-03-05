Чому варто починати бізнес під час кризи: 5 вагомих причин

Багато людей впевнені в тому, що починати свій бізнес в період кризи – це безглузда ідея. Але насправді це зовсім не так. Багато досвідчених підприємців розуміють, що криза – це чудова можливість для розширення свого бізнесу і збільшення прибутку.

Це пов'язано з рядом причин, про які знають далеко не всі. Тому, якщо ви сумніваєтеся в тому, чи варто розпочинати свою справу у важкий економічний час – перечитайте 5 вагомих причин, які зможуть вас переконати й позбавити сумнівів стосовно розвитку власної справи.

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Невідворотність змін стимулює інновації

Невідворотність у бізнесі завжди стимулює до пошуку нових ідей розвитку, а також до нових відкриттів та винаходів. Тобто криза може спричинити ряд проблем, розв'язуючи які багато компаній знайдуть цікаві інноваційні рішення.

Навчіться знаходити нові ідеї під час кризи / Фото Yoyarlay

Пошук фінансування

Економічна невизначеність призводить до того, що власники компаній розпочинають пошуки додаткового фінансування. А кмітливі інвестори користуються ситуацією і прагнучи збільшити свої прибутки вкладають гроші у нові стартапи.

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Талановиті працівники

У період кризи багато талановитих людей залишаються без роботи. Тому, плануючи відкрити свою справу, у власників нових компаній є великі шанси мати у своїй команді професіоналів, які допоможуть розвивати бізнес у правильному напрямку.

Ви маєте великий шанс запросити у свою команду ідеального працівника / Фото Marketolla

Низька конкуренція

Під час кризи багато компаній не витримують нестабільності, тому змушені припиняти свою роботу. Саме тому, відкривши свій бізнес в період кризи у вас точно буде менше конкурентів, ніж у випадку, якби це сталося в стабільних сприятливих економічних умовах.

Час переглянути домовленості

Період кризи – це найкращий час для того, щоб домовитися з підприємствами про максимально сприятливі для компанії умови. Якщо ви у відмінному становищі, ви можете розглянути варіант для придбання підприємств або їхніх активів.

У період кризи перегляньте всі домовленості з іншими компаніями / Фото Bizua