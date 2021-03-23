7 звичок, які не дають вам розбагатіти

Можна бути суперфахівцем, працювати в солідній компанії – і при цьому нарікати на брак коштів. То які “миші” постійно “підгризають” ваш бюджет?

Виявляється, ці ненажери – ваші власні звички. Розберімо, які саме дії (чи бездіяльність) не дають вам розбагатіти.

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Страх щось змінити

Наважитися на зміни означає ризикнути. Дуже часто ми не впевнені в собі, тому боїмося вийти із зони комфорту. Раптом зміни будуть на гірше? Ми не наважуємося відкрити власний бізнес, бо він може прогоріти; боїмося переїхати до іншого міста, бо там немає знайомих; зволікаємо зі зміною остогидлої роботи, бо на новій може щось не вийти з першого разу.

Перестаньте боятися змін / Фото Vplate

Перекладання відповідальності

Ще одна звичка, яка тягне на дно, – перекладання відповідальності на батьків, на дітей, на суспільство, на державу. Тим часом лише усвідомлення того, що наше життя й наші статки залежать, передусім, від нас самих, зрушить ситуацію з мертвої точки.

Ваш добробут – зона вашої відповідальності / Фото News.myseldon

Постійна економія

У житті трапляються періоди, коли справді доцільно якийсь час витрачати кошти ощадливо. Але біда, коли ощадливість переростає у хронічну скупість. Час, який багато хто з нас витрачає на пошук дешевих товарів та послуг, краще використати на підробіток за спеціальністю або ж на підвищення кваліфікації.

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Страх залишити малооплачувану роботу

Цей страх часто гальмує тих, хто тривалий час працює в одній компанії, на одній посаді й уже "приріс" до місця. Заради дрібної, зате стабільної копійчини дехто так і не наважується розпочати пошук нових, вигідніших, пропозицій.

Не бійтеся залишати малооплачувану роботу / Фото Xakac.info

Небажання бути активними

Багато хто з нас воліє просто "пливти за течією". Логіка обивателя така: діяти, пробувати щось нове, розвиватися – це ж витрачати сили, а навіщо ворушитися без гарантії результату?

Бажання отримати все й одразу

Будьмо чесні, у глибині душі ми часто сподіваємося на диво й мріємо одного чудового дня отримати все й одразу. Хоча здоровий глузд переконує в протилежному: щоб досягти мети, доведеться працювати, у тому числі й над собою. За миттєвим успіхом стоять роки роботи.

Заздрощі

Замість того щоб зосередитись на досягненні своєї мрії, невдахи спалюють себе, заздрячи тим, хто чогось досяг у житті. А заздрити переможцям – дурість. Краще надихатись їхніми історіями та досягненнями.

Заздрощі забирають багато внутрішніх сил / Фото Sobesednik