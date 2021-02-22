5 нових видів спорту, про які ви ще не чули

Світ спорту не стоїть на місці, тому навіть попри різні непередбачувані ситуації у світі з'являється багато нових активних занять. Хтось про ці нові види спорту навіть не чув, а хтось встановлює певні рекорди у новій галузі.

Ми розповімо про 5 нових видів спорту, про які 10 років тому навіть ніхто не міг подумати.

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Вулканобординг

Цей вид спорту з'явився в Нікарагуа. Це не дивно, адже там знаходиться молодий вулкан Серро-Негро.

Суть цього заняття полягає в спуску по попільній поверхні вулкана на спеціальній дошці. Іноді швидкість руху може досягати 80 км / год. Оскільки такий вид спорту може бути небезпечним, то спортсмени завжди змушені одягати спеціальні костюми зі щільної тканини.

Фото goodbye-office

Серфінг на лижах

Серфінг на лижах вигадали каліфорнійці, які постійно сумують за снігом. Саме тому вони вирішили поєднати непоєднуване: водний та гірський спорт. У результаті створили спеціальний спортивний засіб пересування, швидкість на якому можна сягати 50 км / год.

Фото skistop

Хорсбординг

Суть цього заняття полягає в тому, що спортсмен стає на спеціальну дошку, яку повинен тягти кінь. Тепер відбуваються навіть змагання з цього виду спорту. Дуже важливо для цього обрати хорошого коня. Швидкість дошки можна розігнати в такому випадку до 50 км / год.

Фото h-i.su

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Паркур на батуті

Цей вид спорту поєднує в собі стрибки на батуті з виконанням різних трюків за допомогою додаткових поверхностей та предметів. Зокрема, це можуть бути будівлі, парапети, карнизи тощо. Цей вид спорту складний та небезпечний, але ідеально виконані трюки викличуть захоплення в будь-кого.

Фото paevgym

Водне скелелазіння

Ще один гібридний вид спорту, який поєднав у собі два поширені заняття. Суть полягає у тому, щоб піднятися по виступах похиленої стіни, а наприкінці красиво зістрибнути. Завдання не з легких, тому під час підйому усі спортсмени падають у воду. Підрахунок балів відбувається у двох категоріях: швидкість підйому і якість стрибка.

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