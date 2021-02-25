5 неймовірних фактів про космос, які схожі на вигадку

Багато людей обожнюють фільми про космос, часто читають таку ж літературу і мріють таки побувати на Марсі. Є й інша категорія людей, які абсолютно нейтрально ставляться до всього, що пов'язано з космосом та сонячною системою.

Ми вам розповімо інтригуючі та вражаючі факти, які здивують навіть тих, хто з дитинства захоплюється усіма космічними об'єктами.

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Скафандр NASA

NASA витрачає сотні мільйонів доларів для того, щоб розвивати космонавтику. За підрахунками інженера, один костюм має вагу 150 кілограмів і вартує 22 мільйони доларів.

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Полетіти на Плутон

Якби ви могли полетіти літаком до Плутона, ваш політ тривав би понад 800 років.

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Час у космосі йде повільніше

Мабуть, ви неодноразово чули про це у фільмах. І це не вигадка режисерів. Це закон природи, який пов'язаний з гравітаційним полем, що оточує Землю. Чим більша відстань від Землі, тим меншою стає сила поля. Вчені з'ясували, що при наявності в слабкому гравітаційному полі гравітаційних хвиль, швидкість течії часу змінюється. Так, чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніше йде час. Цікавий факт: біля чорної діри час взагалі майже зупиняється.

Фото shprague

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Доба на Венері триває 7 "земних" місяців

Одна доба на Венері триває 224,7 "земних" дні, тобто понад 7 місяців. Окрім цього, це єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки.

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Найвища гора

Найвища гора, про яку відомо людині, розташована на астероїді Веста. Висота гори 22 кілометри. Додамо, що астероїд Веста – це друге за масою тіло в поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера.

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