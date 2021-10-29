4 вправи для зняття важкості у шиї та плечах, які замінять похід до масажиста

Гортання стрічки новин у телефоні, сидяча робота та загалом малорухливий спосіб життя – усе це сковує м'язи шиї, а плечі напружуються. Але вправами можна суттєво полегшити цей стан і навіть назавжди позбавитися болю. Головне – регулярність!

Тривале сидіння в одній позі створює значне статичне навантаження на м'язи шиї. Але ми зазвичай дуже захоплені у цей момент і не надаємо значення м'язам, що просто кричать від напруження. І у більшості є ще одна згубна звичка – відкидатися на спинку стільця і ​​закидати голову назад у надії, що м'язи розслабляться і стане легше. Це найбільша помилка. Під час цього хребетні артерії перетискаються, порушуючи кровообіг головного мозку.

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Як боротися зі скутими м'язами шиї

вага голови становить 7% від маси тіла.

Найкращою профілактикою такої м'язової втоми є масаж, розтяжка та зміцнення м'язів шиї за допомогою вправ.

Гімнастика для шиї:

Нахили голови до плеча: 8 – 10 повторень на кожну сторону;

8 – 10 повторень на кожну сторону; Поворот голови з додатковим навантаженням: 1 – 2 рази на кожну сторону по 10 – 15 секунд;

1 – 2 рази на кожну сторону по 10 – 15 секунд; "Малювання" уявного кола підборіддям у вертикальній площині: 8 – 10 кругів в одну сторону;

8 – 10 кругів в одну сторону; "Малювання" уявного кола підборіддям у горизонтальній площині: 8 – 10 кругів в одну сторону.

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Дивіться відео та повторяйте за тренеркою:

Текст публікації Катерини Кононової:

Мені здається, що кожен другий страждає від болю в шиї, хоча б від того, що ми годинами сидимо в телефонах, переглядаючи соцмережі. Та й зараз – ви читаєте цей пост із яким нахилом голови? Вага голови становить 7% маси тіла.

Довге сидіння в одній позі без руху головою дає незвичне статичне навантаження на м'язи шиї. Але ми занадто захоплені в цей момент і не надаємо значення м'язам, що просто кричать від навантаження і напруги. Дуже багато разів відкидаються на спинку стільця і ​​закидають голову назад в надії, що м'язи розслабляться і стане легше. І це найбільша помилка. Хребці шиї включають поперечні відростки, що мають отвори. У цих отворах проходять артерії та вени, що беруть участь у забезпеченні головного мозку киснем. При закиданні голови назад хребетні артерії перетискаються, тим самим порушуючи кровообіг головного мозку. Як часто ви закидаєте голову назад у спробі позбавитися болю в шиї? Навіть на суглобовій розминці не можна виконувати кругові обертання, закидаючи голову назад.

Як же боротися із напругою м'язів шиї?

Найкращою профілактикою такої м'язової втоми є масаж, розтяжка та зміцнення м'язів шиї за допомогою вправ.