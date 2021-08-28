Як їсти солодощі, щоб мінімізувати шкідливий вплив на здоров'я

Більшість людей не уявляють свого життя без солодких ласощів. Проте вчені неодноразово доводили, що надлишок цукру може сприяти розвитку діабету, ожирінню та серцевих захворювань.

Водночас експерти стверджують, що немає причин повністю відмовлятися від солодкого. Існує спосіб, який може мінімізувати шкідливий вплив цукру на здоров’я.

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Чому не слід повністю відмовлятися від солодкого

Малоймовірно, що люди зможуть прожити без солодкого, каже американська дієтологиня та спеціалістка зі спортивної дієтології Леслі Бончі. Кожен в тій чи іншій мірі має бажання з’їсти десерт і на це є вагома причина. Цукор забезпечує нас необхідною енергією і без нього можуть виникнути ризики насамперед для психічного здоров’я.

Краще працювати над тим, щоб зробити споживання солодкого якомога здоровішим, продовжує дієтологиня. За її словами, цукор стає шкідливим, якщо споживати його окремо у вигляді цукерок та інших десертів. Оскільки ці продукти містять прості вуглеводи, вони підвищують рівень глюкози в крові. Щоб привести глюкозу до норми, організм збільшує вироблення інсуліну та інкретину. Однак при надто частому збільшенні цей механізм перестає працювати належним чином, що може призвести до діабету.

Щоб цьому запобігти, дієтологиня радить їсти солодке разом з іншими продуктами. Найкраще комбінувати його з білком, адже він викликає вивільнення глюкагону, який стабілізує рівень інсуліну. Ідеальний спосіб реалізувати це – випити ранкову каву, замінивши цукор на молоко. Так, суміш цукру та білка, що міститься у молоці, призведе до більш збалансованого рівня гормонів та глюкози.



Кава з молоком допоможе збалансувати рівень гормонів та глюкози / Фото pexels

Про порядок вживання їжі

Натомість група вчених з Нью-Йорка стверджують, що вживати можна усі вуглеводи, включаючи цукор. Однак потрібно дотримуватися певного порядку.

Для того, щоб це зрозуміти, вони провели дослідження, у якому взяли участь люди з цукровим діабетом другого типу. Під час триденного експерименту вони споживали одну і ту ж страву, але в різній послідовності:

спочатку вуглеводи, а через 10 хвилин – білок та овочі;

потім спочатку білок та овочі і через 10 хвилин – вуглеводи;

їли все разом одночасно.

Вимірюючи рівень глюкози, інсуліну та глюкагону відразу після їжі та кожні 30 хвилин протягом наступних 3 годин, дослідники виявили:

піки рівня глюкози під час споживання вуглеводів на останок були приблизно на 50% нижчими , ніж тоді, коли їх їли спочатку.

, ніж тоді, коли їх їли спочатку. А їжа вся разом давала на 40% вищі піки, ніж у випадку споживання вуглеводів на кінець трапези.



Найкраще їсти десерт в кінці трапези / Фото pexels

Отже, науковці дійшли висновку, що порядок споживання їжі має суттєвий вплив на рівень глюкози та гормонів. І хоча дослідження проводилося на людях з цукровим діабетом, автори вважають, що ця інформація може бути корисною для усіх. За їхніми словами, найкращий порядок такий: салат, овочі та білок, а потім десерт.

Крім того, цей метод може допомогти зменшити кількість цукру в раціоні, а то й взагалі виключити його, стверджують дослідники. Логіка проста: коли ви спочатку з’їсте клітковину та білки, то апетит до солодкого стане менш агресивним, бо ви вже будете ситими.