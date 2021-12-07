Як легко очистити мікрохвильовку за 5 хвилин: треба лише 2 продукти

Жінка, яка називає себе "королевою домашніх лайфхаків", розповіла, як вона справляється з брудом на стінках мікрохвильовки. Щоб очистити прилад, австралійка не докладає жодних зусиль, та не використовує магазинні очисні рідини.

Жінка на ім’я Кароліна Мак’Колі показує у тіктоці прості лайфхаки, які можна застосувати вдома. Мак’Колі розповідає, як полегшити собі життя під час домашньої рутини та зберегти будинок чистим за домопогою натуральних матеріалів.

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Жінка поділилася трюком, який дозволяє очистити мікрохвильову піч без набридливого тертя стінок та зайвої хімії.

Для очищення мікрохвильовки Мак’Колі пропонує взяти оцет та мило для посуду.

У посуд, придатний для мікрохвильової печі, додайте білий оцет і мило для посуду. Поставте місткість у мікрохвильовку на 3 хвилини,

– зазначила жінка.

Мак’Колі додала – після того, як прилад вимкнеться, треба почекати ще 5 хвилин. Пара від суміші пом’якшить брудний наліт.

Після цього жінка просто протерла стінки ганчіркою – бруд з мікрохвильовки легко змився.

Що відомо про Кароліну Мак’Колі Лайфхакерка живе в Австралії та регулярно публікує корисні поради щодо хатнього господарства. Жінка має неабияку популярність – на її акаунт у тіктоці підписалися 1,5 мільйона осіб. Мак’Колі популяризує ідею того, що будинок може виглядати доглянутим без докладання зусиль та неймовірної кількості хімії – більшість лайфхаків жінки пов’язані з натуральними продуктами – оцтом, содою, сіллю тощо.

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