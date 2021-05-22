Створена з любов'ю: як Soplica стала улюбленим брендом мільйонів

Іноді бренди опиняються у ситуації, коли їхня популярність згасає, незважаючи на спроби зробити свою продукцію новішою та кращою. Натомість "бренди любові", або ж lovemarks, роблять ставку не на раціональний вибір, а завойовують серця своїх прихильників. Як це працює – розповідаємо на прикладі бренду Soplica.

Концепція lovemark

Поняття lovemark уперше озвучив керівник агентства Saatchi & Saatchi Кевін Робертс, який презентував у 2005 році свою книгу "Lovemarks: Бренди майбутнього".

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Поняття lovemark трактується як "улюблена марка" або ж, як ще її називають, – "лавмарка". Основна ідея концепції полягає у тому, що lovemark виходить за межі простої впізнаваності та набуває нових асоціативних форм у сприйнятті споживача, як-от надійність, приємні емоції, готовність обирати винятково продукцію цього бренду.

Soplica – це найтепліші почуття / Фото Soplica

Загадковість

Із практичної точки зору все виглядає приблизно так: уся філософія бренду та його зовнішні прояви повинні ґрунтуватись на трьох основоположних засадах –

Для того, щоб лавмарка дійсно була успішною, потрібно постійно впроваджувати якісь інновації. Продукція не може бути одноманітною, інакше вона просто набридне споживачу. Якщо таке трапиться, то клієнт може захотіти спробувати щось нове та цікавіше. Саме тому продукція потребує постійного вдосконалення із врахуванням побажань та потреб споживачів.

Однак лавмарка від звичайного бренду відрізняється тим, що вона постійно підтримує зв'язок зі своїми прихильниками, інтригуючи їх та пропонуючи щось нове, але усі ці зміни не торкаються ядра марки та її головних цінностей. Споживачі перебувають у постійному передчутті чогось цікавого від лавмарки, проте вони не знають усіх її таємниць, а це стимулює знову й знову повертатись до улюбленого продукту.

Soplica Cytryna-Malina / Фото Soplica

Чуттєвість

Лавмарка охоплює одразу всі 5 відчуттів: зір, слух, смак, нюх та дотик. Продукція лавмарки асоціюється у споживача не лише з яскравим оформленням чи оригінальним дизайном, але й із манливим ароматом, улюбленою музикою, ніжним дотиком оксамитової стрічки, з приємними спогадами, яскравими емоціями тощо. Коли у споживача формується стійка асоціація основних відчуттів з улюбленою маркою, то ймовірність, що він знайде їй заміну, суттєво знижується.

Інтимність

Ідея полягає у створенні максимально тісного зв'язку між лавмаркою та споживачем. Наприклад, ми обираємо затишну пекарню, куди заходимо по дорозі додому, адже там пахне апельсинами та корицею, продавці завжди усміхнені та раді допомогти, а до улюбленої випічки подають безкоштовну ароматну каву. Такий підхід дарує відчуття спорідненості із маркою, і нам хочеться купувати продукцію саме у них. Однак продукція має бути дійсно високоякісною, адже інтимність передбачає чесність між споживачем та лавмаркою. Тому якщо компанія декларує високу якість продукції, то вона повинна її гарантувати.

Soplica – це любов

Отож, зв'язок між лавмаркою та її прихильниками – це не формальні стосунки між брендом та споживачем, це. Лавмарки не належать виробникам, вони належать тим, хто їх обирає та зберігає їм відданість.

Коли бренд завоював відданість, любов та повагу своїх споживачів, тоді він сміливо може називати себе lovemark. І саме до таких "улюблених" брендів належить відомий польський виробник натуральних настоянок Soplica. Тут виготовляють настоянки на основі есенцій з відбірних свіжих ягід та фруктів з 1891 року.

Тож чому Soplica належить до категорії lovemark?

Таємничість. Soplica – алкогольний бренд, створений польським шляхтичем Болеславом Каспровичем, який дуже ретельно ставився до процесу виробництва настоянок. Він не лише відбирав для них найкращі екологічно чисті компоненти, але й особливу увагу приділяв рецептурі. Не один день засновник провів за експериментами, перш ніж йому вдалось досягнути ідеального балансу смаку та аромату. Врешті-решт традиційний рецепт унікальних настоянок був винайдений. І ось вже 130 років він залишається незмінним та зберігається у суворій таємниці. Загадка секретних компонентів є частиною польської культурної спадщини.

Soplica Sliwkowa / Фото Soplica

Чуттєвість. Настоянки Soplica не мають аналогів у цілому світі. На заводі CEDC, де виготовляють настоянки, контролюють якість кожного інгредієнта, який входить до складу напоїв. Спеціалісти перевіряють розмір, колір, запах, смак та стиглість плодів, відбираючи лише найкращі. Натуральний м'який смак та ніжний аромат напоїв високо оцінюють не лише споживачі, але й світові експерти.

Сучасний преміальний: яскрава етикетка з традиційними елементами дарує естетичну насолоду, а пляшку, завдяки її особливій формі, приємно та зручно тримати в руці.

Інтимність. Багата історія Soplica втілена у традиціях, які передаються від покоління до покоління. Щодня над виготовленням легендарних настоянок працює ціла команда фахівців, які віддані своїй справі та поділяють фундаментальні цінності, що лежать в основі філософії бренду.

Soplica – це дарувати емоції / Фото Soplica

Кожен, хто причетний до створення Soplica, здійснює свій винятковий вклад у розвиток бренду. І працівники компанії, і прихильники бренду – це люди, які об'єднані спільною ідеєю, ядром якої є затишок у теплому сімейному колі. Тут всі є частиною однієї великої родини, які збираються разом за келихом Soplica, щоб розділити радість спілкування.

Soplica – це бренд, відданий своїм поціновувачам, адже він гарантує високу якість та натуральність своєї продукції, дотримується європейських стандартів виробництва, залишається вірним своїм ідеалам та невпинно вдосконалюється, щоб відповідати викликам сучасності та потребам споживачів. Саме тому Soplica – бренд, який люблять та обирають мільйони споживачів по всьому світу.

Soplica – смаки, що поєднують.

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