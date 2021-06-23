Що потрібно їсти, щоб організм упорався зі стресом і тривогою

Виконати завдання "на вчора" чи прийняти важливе рішення – це завжди стрес. Правду кажучи, ми звикли жити в постійній напрузі, хоча й усвідомлюємо, що рано чи пізно це призводить до емоційного вигорання, а відтак і до втрати здоров’я.

Боротьба зі стресом потребує комплексного підходу, зокрема і повноцінного та збалансованого харчування. Сертифікована нутриціологиня, біологиня та коуч зі здоров’я Оксана Соколова розповіла, що потрібно їсти, щоб допомогти організму впоратися зі щоденними стресовими викликами.

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Види стресу та його наслідки

Стрес може бути короткочасним і тривалим.

Короткочасний виникає , зокрема, після спорту, сексу чи переляку. Зазвичай, серйозних загроз для самопочуття він не становить, адже організм має достатньо часу для відновлення.

, зокрема, після спорту, сексу чи переляку. Зазвичай, серйозних загроз для самопочуття він не становить, адже організм має достатньо часу для відновлення. Інша річ – довготривалий стрес. Він не піддається контролю і не дає організму можливості перепочити та відновитись. У наслідку в людини знижується концентрація, вона стає дратівливою і схильною до конфліктів. На роботі їй важко зосередитися, тому вона відкладає виконання планів та стає агресивною і запальною. Згодом з'являються сильна психологічна втома та вигоряння, а з часом людина починає хворіти.

Збалансоване харчування у боротьбі зі стресом

Оскільки їжа – це природне джерело енергії, саме тому збалансоване харчування може допомогти впоратися зі стресом, не залежно від того, чи ви страждаєте тривожним розладом, неврозом, або ж у вас виникають панічні атаки.

Крім того, каже нутриціологиня, важливо вживати достатню кількість води та обмежити, або ж навіть відмовитись від алкоголю та кофеїну.

Є багато інших дієтичних рекомендацій, які можуть допомогти впоратися зі стресом.

Складні вуглеводи

Крупи, овочі, фрукти, хліб грубого помелу метаболізуються повільніше і допомагають підтримувати рівномірний рівень цукру в крові, а це безпосередньо впливає на емоційний фон. Натомість на швидких вуглеводах організм не зможе функціонувати нормально довгий час.

Вчасні прийоми їжі

Не пропускайте прийоми їжі, адже це може призвести до падіння рівня цукру в крові, а відтак до нервозності, неспокою і зниження розумових здібностей.

Дбайте про свій раціон

Завжди продумуйте свій раціон заздалегідь, навіть тоді, коли їдете у відрядження.

Фаст-фуд, перекуси "на бігу" та необхідність обирати, де поїсти, виводитимуть вас із рівноваги, заважаючи роботі та створюючи додаткові стресові ситуації,

– розповідає Оксана Соколова.

Клітковина та антиоксиданти у раціоні

Соколова зазначає, нині світові фахівці з боротьби зі стресом використовують методи лікування нервових захворювань за допомогою формування правильної мікрофлори у кишківнику, адже у ньому містяться приблизно 95% рецепторів серотоніну.

Саме тому нутриціологиня рекомендує вживати багато клітковини, зокрема, овочі, фрукти і зелень. Також вона радить включати у свій раціон антиоксиданти, знижений рівень яких відповідає за тривогу і стрес. Продукти з високим вмістом антиоксидантів:

Квасоля;

Фрукти: яблука, черешня, сливи;

Ягоди: ожина, полуниця, журавлина, малина, чорниця;

Горіхи: волоські, пекан, бразильські;

Овочі: капуста, шпинат, буряк, броколі;

Спеції: куркума та імбир.



Збалансоване харчування допоможе впоратися зі стресом / Фото pexels

Що їсти, щоб не стресувати

На початку дня

Пробіотики. Козячі сири, топінамбур, спаржа, банани, яблука, а також квашена капуста, місо-паста мають стати неодмінними продуктами у вашому ранковому раціоні. Вони забезпечать ваш організм корисними для мозку пробіотиками і пребіотиками.

Не забувайте також про ягоди. У них багато антиоксидантів, які допомагають захистити клітини від стресу й полегшити почуття депресії.

Позбавтеся від ранкового стресу за чашкою зеленого чаю. Зелений чай містить L-теанін, амінокислоту, яка знімає неспокій і стрес уже через 1 – 3 години після вживання 200 міліграмів.

Обід

Ваш обід має містити зелень і білок, багатий жирами та вітамінами. Біологиня радить їсти шпинат чи капусту, які мають приголомшливу суперздатність щодо зниження тривожності. Що стосується іншої зелені з високим вмістом антиоксидантів і вітаміну С, то варто додати у свій обідній раціон листову капусту, листя салату та латук.

Але не обов'язково обмежуватися тільки зеленню. Формула ідеальної їжі, яка знімає стрес, полягає в тому, щоб включити в неї корисні жири і білки. Наприклад, авокадо та індюшатина – ідеальний вибір. Авокадо містить вітаміни групи В, які знижують рівень стресу. Тут задіяна амінокислота триптофан, яка відома своїми властивостями знижувати занепокоєння й дратівливість

– рекомендує Соколова.

На перекус

Якщо вам хочеться перекусити, використовуйте для цього горіхи. Вони багаті вітаміном B і здатні підтримати в нормі серце та мозок, врівноважуючи водночас нейротрансмітери і знімаючи стрес.

Горіхи також містять велику кількість магнію, який є дієвим у боротьбі зі стресом та тривогою. Крім того, вони не підвищують інсулін і глюкозу, як інші перекуси, тому це дозволить вам працювати у плавному режимі.



Горіхи на перекус / Фото pexels ​

Вечеря

На вечерю їжте продукти з високим вмістом Омега-3 – корисних жирів, які часто пов'язані зі зменшенням запальних процесів і занепокоєння. Вони містяться у лососі, морському окуні, креветках, сардина та в іншій дикій морській рибі.

Крім того, лосось також містить вітамін D, який підтримує здоров'я мозку і розслабляє. Ті, хто їсть таку рибу хоча б 2 – 3 рази на тиждень, набагато краще справляються зі стресом, ніж ті, хто харчується свининою, курятиною або яловичиною.

Лужна вода та мінімум кофеїну

Існує стереотип, що кава здатна підвищити креативність на роботі. Однак насправді, каже Соколова, вона зневоднює організм на клітинному рівні, тому мозку набагато складніше працювати в таких умовах. А ось лужна вода з рН вище 7,4 наповнюватиме організм цілющою вологою і не даватиме вам впадати у сплячий стан, навіть коли ви втомилися.

Потрібно також зменшити вживання таких продуктів, як алкоголь, кофеїн, газовані напої (дієтичні в тому числі), рафіновані прості вуглеводи, доданий цукор, оброблені продукти, соєвий соус. Це не означає, що всі ці продукти взагалі не можна їсти. Просто пам'ятайте, коли ви їх їсте або п'єте,

– резюмує нутриціологиня.



​Пийте якісну лужну воду / Фото pexels

Вона також наголошує, напружений темп упродовж тривалого часу неминуче призводить до того, що ви не зможете справлятися з перевантаженнями, що є ознакою фізичної й розумової втоми. Якщо ви відчуваєте сильне напруження, можливо, саме час взяти коротку перерву.