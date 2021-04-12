Як і де займатися рафтингом в Україні: корисні поради та перевірені локації

Втомилися від нудних офісних завдань і хочете збадьоритися, освіжитися новими відчуттями? Спробуйте рафтинг! Від сплаву гірською річкою на надувному човні ви отримаєте багатющу гаму емоцій. Обов’язкова умова: знайдіть досвідченого інструктора й слухайтеся його без заперечень. Але спершу прочитайте нашу статтю.

Що таке рафтинг

Рафтинг – це вид активного відпочинку на воді, а саме сплав стрімкою річкою на рафті. Англійське слово "raft" в перекладі означає "пліт". Звичайно, сучасний рафт має мало спільного з традиційним дерев’яним плотом.

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Сьогодні це надувний човен спеціальної конструкції, який вміщує від 4 до 20 осіб. Найпоширеніші моделі розраховані на компанію до 10 осіб. Характерна особливість рафта – висока стійкість на воді. Це своєрідний всюдихід-універсал для захопливих подорожей водними просторами.

Рафтинг / Фото pickpik

Рафти мають овальну форму, а їхні ніс і корма злегка підняті. Для сидіння в них передбачено знімні надувні банки зі спеціальними кріпленнями, що роблять подорож більш комфортною та безпечною.

. Останні мають пильно дивитися на всі боки й правильно гребти, виконуючи команди капітана.

У процесі вибору ділянки річки для рафтингу визначається категорія складності порогів, далі приймається рішення про проходження тієї чи іншої ділянки. Під час спуску рафта бурхливою річкою його кидає, як тріску, тож зберігати потрібне положення вдається лише завдяки злагодженим діям увсієї команди.

Рафтинг – це не лише спортивний азарт, який відчуваєш у момент підкорення водної стихії гірських річок. Також це естетичне задоволення від єднання з природою, споглядання мальовничих пейзажів.

Сплав по бурхливій річці / Фото Unsplash

Використання рафта вирізняється широким діапазоном – від одноденної сімейної прогулянки на тихій воді та до багатоденних експедицій по бурхливих річках.

Крім того, такі човни нерідко використовують під час проведення рятувальних операцій. Але найбільшу популярність рафт здобув під час сплаву на так званій "білій воді", тобто за течією бурхливої ​​річки з проходженням перешкод і порогів.

Трішки історії

Історія рафтингу почалася в далекому минулому, коли люди в пошуках їжі або нових земель вирушали вниз по річках. З цією метою вони споруджували плоти та каное, які з часом замінили надувні суди. Наприклад, на рафтах перевозили провізію і зброю для американських солдатів під час війни у ​​В'єтнамі.

Ближче до кінця XX століття сплав на рафті перетворився в спорт та пошук пригод. Найсильніший вплив на сучасне уявлення про рафтинг здійснив М. Джонс. Завдяки його сприянню були проведені перші експедиції по водах Блакитного Нілу в Африці, річці Дудх-Коси в Непалі та річці Ориноко в Південній Америці.

Різновиди рафтингу

Рафтинг буває таких видів:

Екстремальний

Він проводиться на бурхливих річках. У ньому велику роль відіграє спільна робота команди, зусилля кожного окремого учасника сплаву, досвід і навички капітана. Змагання з рафтингу сьогодні проводяться у всьому світі, які включають такі дисципліни, як слалом і довгі перегони, спринт, паралельний спринт.

Прогулянковий

Цей вид активного відпочинку вже не настільки вимогливий до постійної та злагодженої роботи. Тут теж виняткову роль відіграє професіоналізм інструктора. Якщо він досвідчений, то продумає прогулянку таким чином, щоб клієнт доклав мінімум фізичних зусиль, приділивши максимум уваги перегляду навколишніх видів і відпочинку.

Комерційний

Об'єднує в собі два вищеописані види, вирізняється популярністю серед туристів. Сюди належать популярні прості маршрути, які не потребують ні наявності досвіду сплаву, ні досвіду команди.

Рафтинг – командний вид спорту / Фото Pixabay

Також сюди належать трохи складніші популярні маршрути з часткою екстриму, які продумані спеціально для любителів "гострих відчуттів". У такому разі, звичайно, важливі досвід сплаву і фізична підготовка, але головна роль відводиться досвідченому капітану і чіткому виконанню його команд.

Під час сплавів використовуються 3 ключові способи греблі:

Орними веслами, що встановлені на спеціальній рамі. Підходять для сплаву на річках будь-якої категорії складності.

Канойний спосіб. Під час такої греблі використовуються рафти без каркасу й кочет. Цей спосіб найкраще підходить для порожистих і бурхливих річок.

Комбінований спосіб, коли веслярам з орними веслами одночасно допомагають каноїсти.

У будь-якому разі, де кожен з учасників виконує певні функції.

У разі спортивного сплаву переважно користуються канойним способом: веслярі з веслами розташовуються уздовж бортів рафта, сидячи на гондолах, вони фіксують свої ноги на дні човна за допомогою спеціальних петель. Роль кермових покладено на веслярів, які перебувають у задній частині човна.

Спортивний сплав / Фото Pixabay

Члени екіпажу під час рафтингу обов'язково повинні використовувати спеціальне захисне спорядження, у т. ч. шолом і рятувальний жилет. Також в екіпірування входять термоізоляційний одяг і спеціальне взуття.

Класифікація річок в рафтингу

Річки в рафтингу класифікують за 5 категоріями, де 1 – найпростіша (просто є течія), а 5 – найскладніша, де багато каменів, порогів, складних водних структур і небезпек.

За рівнем складності пороги річок класифікуються на 6 категорій. Для аматорського рафтингу бажано проводити рафтинг на річках не більш ніж 3-4 категорії складності. Вони вважаються відносно безпечними.

Поради для новачків

Основна проблема для всіх початківців – це зайва самовпевненість, неправильна оцінка ризиків. Важливо пам'ятати, що спуски на рафтах – це не просто весело, але і небезпечно, тому потрібна концентрація уваги та дотримання порад інструктора.

Кілька рекомендацій для новачків:

ставтеся до членів екіпажу шанобливо, пам'ятайте, що ви – команда, тут важлива злагодженість, вміння знайти спільну мову;

гребіть всім корпусом, не просто руками, це допоможе повільніше втомлюватися і подолати великі дистанції;

опинившись за бортом, намагайтесь оперативно повернутися на рафт, для цього пливіть у його бік, а потім без паніки хапайтеся за мотузку, яку вам скинуть;

якщо пліт перекинувся, то намагайтеся триматися за нього, не варто відпливати на відстань;

дотримуйтесь дисципліни, не сперечайтеся з інструктором;

вивчіть основні команди, наприклад, "суши" – весла потрібно покласти на коліна, а "табань" – хід назад.

Де можна зайнятися рафтингом в Україні

В Україні є прекрасні природні умови для розвитку рафтингу. Ось 5 найбільш популярних регіонів для цього виду активного відпочинку:

Карпати (річки Чорний і Білий Черемош, Прут, Чорна і Біла Тиса).

Рівнинна частина річки Дністер.

Київщина (річки Десна та Рось).

Житомирщина (річка Тетерів).

Нижня частина річки Південний Буг.

У нашій країні немає дуже складних маршрутів, переважно пороги належать до 2-3 рівня складності. Єдине місце в Україні з 4 рівнем складності – ділянка від села Ямна до водоспаду Пробій в Карпатах.

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Сезон сплавів на рафті починається у квітні й триває до середини або кінця жовтня. Якщо є бажання, можна легко знайти тури на декілька днів, які охоплюють не тільки рафтинг, але і проживання в наметах, різноманітні екскурсії тощо.