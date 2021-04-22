Як завжди вигравати в "Камінь, ножиці, папір": науковці розкрили секрети гри

"Камінь, ножиці, папір" – ця гра відома в усьому світі. У неї грають діти й дорослі. За її допомогою приймають рішення, коли інакше не виходить дійти згоди. Її навіть сарйозно досліджуть!
Ми поділимося з вами дуже цікавими результатами досліджень.
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Знаючи їх, ви завжди виходитимете з гри переможцем!
Почнімо з основ
Як ви знаєте, умовно, камінь ламає ножиці, які ріжуть папір, а папір накриває камінь. Після спостереження за величезною кількістю таких "боїв" колектив китайських дослідників з Чжецзянського університету виявив, що гравець, який переміг свого противника в поточній партії, з більшою ймовірністю повторить свої дії в наступному раунді, а з меншою ймовірністю стане що-небудь міняти.
З іншого боку, якщо гравець програє два або більше разів поспіль, він припинить показувати невдалу комбінацію і постарається розбити саме той знак, який щойно дозволив опоненту перемогти його.
Врівноваженість – ключ до перемоги / Фото pixabay
Програли?
Викиньте той знак, який б'є останній переможний знак вашого опонента.
Виграли?
Не продовжуйте показувати той же знак, натомість викиньте останню комбінацію вашого переможеного суперника.
Поради:
- Чоловіки часто першим кидають камінь. Якщо ви граєте проти чоловіка, спробуйте папір.
- Коли ви бачите, що опонент вже двічі викинув камінь, знайте: людина ненавидить бути передбачуваною і в більшості випадків використовує ножиці. Використовуйте камінь.
Спостережливість приведе вас до перемоги / Фото pixabay
- Досвідчені гравці спробують зіграти на вашій наївності й кинуть папір. Використовуйте ножиці.
- Слідкуйте за пальцями суперника. Найлегші рухи підкажуть вам, який хід противник збирається використовувати. Всі пальці напружені – камінь. Всі пальці розслаблені – папір. Тільки два пальці напружені – ножиці.
- Папір використовують найрідше в грі – у 29,6% випадків. Найчастіше використовують ножиці – 35%. І ще трохи частіше камінь – 35,4%. Використовуйте ефект несподіванки.