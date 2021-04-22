Як завжди вигравати в "Камінь, ножиці, папір": науковці розкрили секрети гри

"Камінь, ножиці, папір" – ця гра відома в усьому світі. У неї грають діти й дорослі. За її допомогою приймають рішення, коли інакше не виходить дійти згоди. Її навіть сарйозно досліджуть!

Ми поділимося з вами дуже цікавими результатами досліджень.

Читайте також: 20 потужних цитат з відеоігор, які мають сенс у реальному житті

Знаючи їх, ви завжди виходитимете з гри переможцем!

Почнімо з основ

Як ви знаєте, умовно, камінь ламає ножиці, які ріжуть папір, а папір накриває камінь. Після спостереження за величезною кількістю таких "боїв" колектив китайських дослідників з Чжецзянського університету виявив, що гравець, який переміг свого противника в поточній партії, з більшою ймовірністю повторить свої дії в наступному раунді, а з меншою ймовірністю стане що-небудь міняти.

З іншого боку, якщо гравець програє два або більше разів поспіль, він припинить показувати невдалу комбінацію і постарається розбити саме той знак, який щойно дозволив опоненту перемогти його.



Врівноваженість – ключ до перемоги / Фото pixabay

Програли?

Викиньте той знак, який б'є останній переможний знак вашого опонента.

Виграли?

Не продовжуйте показувати той же знак, натомість викиньте останню комбінацію вашого переможеного суперника.

Поради:

Чоловіки часто першим кидають камінь. Якщо ви граєте проти чоловіка, спробуйте папір.

Коли ви бачите, що опонент вже двічі викинув камінь, знайте: людина ненавидить бути передбачуваною і в більшості випадків використовує ножиці. Використовуйте камінь.



Спостережливість приведе вас до перемоги / Фото pixabay