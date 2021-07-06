Полезные перекусы, которые точно захочется взять с собой в дорогу
Источник:Real Simple
Путешествия всегда соблазняют к покупке фастфуда на заправках. Хот-доги, гамбургеры или шоколадные батончики – не самые полезные перекусы.
Если вы возьмете полезную еду с собой, причины выходить из машины и идти в магазин не будет. Идеи 24 делятся вкусными рецептами перекусов, которые спасут вас в пути.
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Запаситесь заранее
Лучшая еда в дороге – это то, что вы приготовите заранее и возьмете с собой. Такая подготовка поможет сэкономить деньги, и вы всегда будете иметь под рукой свежие и не калорийные блюда. Вы можете приобрести специальную сумку-холодильник, которая сохранит ваши продукты дольше.
Для быстрого и полезного перекуса в дороге прекрасно подойдут:
- нарезанные фрукты и овощи,
- арахисовая паста,
- хумус,
- легкий летний салат из курицы и зелени,
- бутерброды,
- нарезанный сыр,
- орехи и тому подобное.
Не забудьте про приборы и салфетки: они вам точно пригодятся!
Яйца
Яйца – идеальная закуска для поездки, которую можно легко приготовить за 5 минут. Они богаты белками, витаминами и минералами. Это отличная закуска для путешествия, ведь их можно хранить до недели в сумке-холодильник.
Вареные яйца можно взять в дорогу / Фото Unsplash
Не забудьте о белках
Белок – это источник незаменимых и нужных организму аминокислот. Готовя перекус, позаботьтесь, чтобы там были продукты, насыщенные белком. Самый простой способ обеспечить организм этим нужным элементом – взять с собой в дорогу немного мяса: отварите кусок куриного или иного филе.
Свежие фрукты
Фрукты прекрасно подойдут для перекуса / Фото Pidkazka
Яблоки, бананы и апельсины можно найти почти на всех остановках, магазинах и в сетях быстрого питания. Если же перевозить фрукты нет возможности, приобретите фруктовое пюре. Вы можете прихватить несколько пакетиков смеси, изготовленной из свежих фруктов и без консервантов, и наслаждаться вкусным перекусом, который не требует дополнительных приборов или условий для хранения.
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Сухофрукты
Для любителей сладких перекусов есть хорошая альтернатива шоколадным батончикам. Возьмите с собой в дорогу полезные сухофрукты. Эти "конфеты" без искусственных подсластителей выручат вас, когда захочется чего-нибудь сладенького.