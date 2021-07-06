Полезные перекусы, которые точно захочется взять с собой в дорогу

Путешествия всегда соблазняют к покупке фастфуда на заправках. Хот-доги, гамбургеры или шоколадные батончики – не самые полезные перекусы.

Если вы возьмете полезную еду с собой, причины выходить из машины и идти в магазин не будет. Идеи 24 делятся вкусными рецептами перекусов, которые спасут вас в пути.

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Запаситесь заранее

Лучшая еда в дороге – это то, что вы приготовите заранее и возьмете с собой. Такая подготовка поможет сэкономить деньги, и вы всегда будете иметь под рукой свежие и не калорийные блюда. Вы можете приобрести специальную сумку-холодильник, которая сохранит ваши продукты дольше.

Для быстрого и полезного перекуса в дороге прекрасно подойдут:

нарезанные фрукты и овощи,

арахисовая паста,

хумус,

легкий летний салат из курицы и зелени,

бутерброды,

нарезанный сыр,

орехи и тому подобное.

Не забудьте про приборы и салфетки: они вам точно пригодятся!

Яйца

Яйца – идеальная закуска для поездки, которую можно легко приготовить за 5 минут. Они богаты белками, витаминами и минералами. Это отличная закуска для путешествия, ведь их можно хранить до недели в сумке-холодильник.



Вареные яйца можно взять в дорогу / Фото Unsplash

Не забудьте о белках

Когда хочется чего-то настоящего,как раз то, что надо.

Белок – это источник незаменимых и нужных организму аминокислот. Готовя перекус, позаботьтесь, чтобы там были продукты, насыщенные белком. Самый простой способ обеспечить организм этим нужным элементом – взять с собой в дорогу немного мяса: отварите кусок куриного или иного филе.

Свежие фрукты



Фрукты прекрасно подойдут для перекуса / Фото Pidkazka

Яблоки, бананы и апельсины можно найти почти на всех остановках, магазинах и в сетях быстрого питания. Если же перевозить фрукты нет возможности, приобретите фруктовое пюре. Вы можете прихватить несколько пакетиков смеси, изготовленной из свежих фруктов и без консервантов, и наслаждаться вкусным перекусом, который не требует дополнительных приборов или условий для хранения.

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Сухофрукты

Для любителей сладких перекусов есть хорошая альтернатива шоколадным батончикам. Возьмите с собой в дорогу полезные сухофрукты. Эти "конфеты" без искусственных подсластителей выручат вас, когда захочется чего-нибудь сладенького.