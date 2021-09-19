Голова кліща та крила метелика: 10 дивовижних фото, які розкривають красу мікроскопічного світу

Якби вони не були під мікроскопом, ми б точно не побачили ніжну луску на крилі метелика чи голову кліща, яка схожа на позаземну істоту. Цьогорічні переможці Всесвітнього конкурсу фотографів Nikon Small World розкривають ці непомітні особливості.

Для досягнення цих високохудожніх зображень конкурсанти використовували світлові мікроскопи різних типів. І хоча на фото все виглядає яскравішим та більш насиченим, оскільки зразки часто фарбують чи обробляють іншими методами, усі знімки детально демонструють незвідану красу та унікальні текстури мікроскопічного світу.

Вчені досягли прориву в створенні штучних клітин: тепер вони мають одну з головних функцій

Пропонуємо вам переглянути 10 з 20 вражаючих фотографій, які були представлені на конкурсі Nikon’s Small World Photomicrography Competition 2021.

Життя під мікроскопом

#1

Цей дивний клубочок із багатьма ниточками – сенсорний нейрон щура, захоплений через 10-кратну лінзу. Фото посіло 4 місце на конкурсі.



Сенсорний нейрон щура / Фото Паула Діаса, Pontificia Universidad Catolica de Chile

#2

Здається, наче піщані хробаки із фільму "Дюна" раптом зменшилися в розмірах та опинилися на знімках фотографа. Але насправді, це трубчастий відросток рота, який використовується для всмоктування їжі, кімнатної мухи. Його зняли завдяки 40-кратній лінзі об'єктива, а саме зображення посіло 5 місце на конкурсі.



Хобот кімнатної мухи / Фото Олівера Дама, Medienbunker Produktion

#3

Ця маленька кулька, вкрита нитками, нагадує загадкову планету з далекої галактики. Однак, це нитки ціанобактерій Носток у матриці гелю, захоплені через 4-кратну лінзу об'єктива. Фото посіло 17 місце.



Ниткоподібні ціанобактеріальні нитки в матриці гелю / Фото Мартіна Каае Крістіансена, My Microscopic World

#4

А ці пелюстки – луска на крилі метелика Морфо дідіус. Зображення було знято на 20-кратну лінзу об'єктива та посіло на конкурсі 10 місце.



Судина та луска на крилі метелика Морфо дідіус / Фото Себастьєна Мало

#5

Дивна молекула із яскравими плямами – елемент клітини молочної залози, захоплений через 40-кратну лінзу об’єктива. Фото посіло 12 місце.



Органоїд молочної залози / Фото Якуба Сумбала, Masaryk University

#6

Фото, яке нагадує кадр із фільму "Матриця", насправді демонструє мережеві нейрони. Саме так через 40-кратну лінзу об'єктива виглядає мікрофлюїдний пристрій із 300 000 мережевих нейронів. Зображення посіло 2 місце.



Мікрофлюїдний пристрій з 300 000 мережевих нейронів, з'єднаних аксонами / Фото Есмеральди Парік та Холлі Стефен, Dementia Research Centre, Macquarie University

#7

Наче лист якогось дерева. Але насправді – це кровоносні судини в сітківці миші, захоплені на 20-кратну лінзу об'єктива. Фото посіло 11 місце на конкурсі.



Кровоносні судини в сітківці миші / Фото Джейсона Кірка та Карлоса П. Флореса Суареса, Baylor College of Medicine

#8

Так кристал кухонної солі враз став египетською пірамідою. Фото було знято через 10-кратну лінзу об'єктива та посіло 18 місце.



Кристал кухонної солі / Фото Саулюса Гугіса

#9

Вам колись хотілося побачити зблизька, як виглядає голова кліща? То тримайте. Фото зафіксували за допомогою 10-кратної лінзи. Воно посіло 7 місце.



Голова кліща / Фото Тонга Джана і Пола Стодлі, Ohio State University

#10

І нарешті – перше місце. Головний приз отримав директор Центру оптичної візуалізації та мікроскопії медичного коледжу Бейлора в Х’юстоні, США, Джейсон Кірк. Він зробив детальний знімок задньої поверхні дубового листа. Фото вдалося зафіксувати завдяки 60-кратній лінзі об’єктива.



Трихоми та продихи на нижній поверхні дубового листа / Фото Джейсона Кірка, Baylor School of Medicine