6 людей, які обхитрили систему, щоб жити краще

Джерело:Dyvosvit
Є спритники, яким удається знайти вихід там, де його, здавалося б, не могло бути. Мислячи нестандартно, вони заввиграшки обертають собі на користь будь-які закони.
Ця добірка – про "лайфхакерів", які грали з фемідою за правилами – і перемогли!
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Свого часу місто Сіетл заполонили плавучі будинки. Адже згідно із законом рухоме майно, таке як човни, плоти та інший водний транспорт, податком не обкладається, а значить, можна побудувати будинок на воді й нічого не платити за нього державі. Через деякий час ці будинки прирівняли до звичайних будівель.
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Австралійський фермер Леонард Кесл виростив дуже великий урожай пшениці. Але підвищувати обсяги легальної реалізації зерна уряд не збирався і навіть навпаки загрожував відібрати "надлишкові" землі. Тому Леонард спробував вийти зі складу Австралії та оголосити свою землю самостійною країною.
Його підтримали ще кілька родин з Провінції Хатт-Рівер. Вони утворили князівство з самостійною валютою, символікою і правителем. Таким чином, в 1972 році провінція перестала платити податки, і до цього дня в самостійній державі проживають 30 осіб.
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У CitiBank є кредитна карта, яка дозволяє повертати 5% від покупок на рахунок телефону операторів Airtel, BSNL, Vodafone. Airtel запустила свій електронний гаманець, який можна поповнювати за допомогою кредитної карти, інтернет-банкінгу і використовувати ці гроші при покупках в інтернеті.
Але виявляється 4-значний номер у компаній Airtel і CitiBank однаковий, тому відсоток від операцій з карткою банку можна переводити на гаманець телефонного оператора, а потім знову відправляти його на рахунок карти.
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У 1999 році інженер з Каліфорнії Девід Філліпс натрапив на спільну рекламну акцію виробника десертів і нових авіаліній. Умови акції передбачали, що за кожні 10 промокодів з пачки пудингу покупець отримає 1 000 миль, які він може в будь-який час витратити, користуючись послугами тієї самої авіакомпанії.
Девід Філліпс все прорахував та купив 12 150 пачок пудингу. Це дало йому змогу накопичити стільки миль, які в грошовому еквіваленті дорівнювали 25 тисяч доларів. У результаті сім'я Філліпса три роки літала безплатно.
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Відділ безпеки однієї американської компанії одного разу виявив, що один зі співробітників витрачає занадто багато інтернет-трафіку на пошук відео, що не належало до сфери інтересів компанії.
Виявилося, що сорокарічний фахівець з програмного забезпечення просто делегував всю свою роботу на аутсорс фахівцям з Китаю.
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Квонг Іф купив квиток в бізнес-клас на літак China Eastern Airlines, щоразу його відкладав, продовжуючи таким чином своє "членство" в VIP-клубі аеропорту Юшу Ксіань. Адже сервіс аеропорту для клієнтів бізнес-класу пропонував цілий спектр послуг, вартість яких була вже врахована у квитку.
Тому Квонг Іф щодня проходив реєстрацію, обідав за вищим розрядом, а потім, переносячи свій виліт на наступний день, успішно повертався додому. Це повторювалося щодня протягом цілого року.
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