5 неймовірних рекордів YouTube, які вас здивують

YouTube – це одна з найпопулярніших пошукових систем у світі. Щохвилини на YouTube завантажуються сотні відео з різних країн. Саме тому багато хто вважає цю пошукову систему справжнім символом нової епохи і невід'ємною частиною життя кожного.

Ми зібрали для вас неймовірні рекорди YouTube, які точно вас вразять.

Перше відео на YouTube

Перше відео на YouTube з'явилося 23 квітня 2005 року. Його завантажив один із засновників – Джавед Карім. Відео називається "Me at the zoo" ("Я в зоопарку"). Воно триває 18 секунд і Джавед в цей час розповідає про слонів.

Перший коментар відповідно з'явився саме під цим відео. У ньому було написано лише одне слово: "Interesting…." ("Цікаво….").

Перше відео має понад 153 мільйони переглядів:

Найдовше відео

Користувач Джонатан Харчік завантажив відео, яке триває 23 дні та 19 годин. Це відео вважається найдовшим в історії сервісу і наразі рекорд Харчіка не побив ніхто. Загалом найдовше відео на YouTube триває 571 годину 1 хвилину і 41 секунду.

Відео з найбільшою кількістю переглядів

Найпопулярнішим відео на YouTube вважається дитяча пісня "Baby Shark", яку записала південнокорейська компанія "Pinkfong".

Відео було опубліковане 18 червня 2016 року і зараз набрало понад 7 мільярдів 979 мільйонів переглядів, а також воно має 25 мільйонів вподобайок.

Відео з найбільшою кількістю переглядів:

Найбільша кількість дизлайків на YouTube

Найбільшу кількість дизлайків отримав музичний кліп на пісню "Baby" популярного канадського співака Джастіна Бібера. Зараз під відео стоїть 12 мільйонів дизлайків.

Відео, яке отримало найбільшу кількість дизлайків:

Найпопулярніша україномовна пісня

Зараз найпопулярнішою україномовною піснею на YouTube є пісня "Плакала" гурту KAZKA. Воно має понад 359 мільйонів 780 тисяч переглядів.

Дивіться відео гурту KAZKA: