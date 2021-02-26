5 неймовірних рекордів YouTube, які вас здивують

Джерело:24 канал
YouTube – це одна з найпопулярніших пошукових систем у світі. Щохвилини на YouTube завантажуються сотні відео з різних країн. Саме тому багато хто вважає цю пошукову систему справжнім символом нової епохи і невід'ємною частиною життя кожного.
Ми зібрали для вас неймовірні рекорди YouTube, які точно вас вразять.
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Перше відео на YouTube з'явилося 23 квітня 2005 року. Його завантажив один із засновників – Джавед Карім. Відео називається "Me at the zoo" ("Я в зоопарку"). Воно триває 18 секунд і Джавед в цей час розповідає про слонів.
Перший коментар відповідно з'явився саме під цим відео. У ньому було написано лише одне слово: "Interesting…." ("Цікаво….").
Перше відео має понад 153 мільйони переглядів:
Користувач Джонатан Харчік завантажив відео, яке триває 23 дні та 19 годин. Це відео вважається найдовшим в історії сервісу і наразі рекорд Харчіка не побив ніхто. Загалом найдовше відео на YouTube триває 571 годину 1 хвилину і 41 секунду.
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Найпопулярнішим відео на YouTube вважається дитяча пісня "Baby Shark", яку записала південнокорейська компанія "Pinkfong".
Відео було опубліковане 18 червня 2016 року і зараз набрало понад 7 мільярдів 979 мільйонів переглядів, а також воно має 25 мільйонів вподобайок.
Відео з найбільшою кількістю переглядів:
Найбільшу кількість дизлайків отримав музичний кліп на пісню "Baby" популярного канадського співака Джастіна Бібера. Зараз під відео стоїть 12 мільйонів дизлайків.
Відео, яке отримало найбільшу кількість дизлайків:
Зараз найпопулярнішою україномовною піснею на YouTube є пісня "Плакала" гурту KAZKA. Воно має понад 359 мільйонів 780 тисяч переглядів.
Дивіться відео гурту KAZKA: