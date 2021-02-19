Як захистити бізнес від кіберзагроз: 5 дієвих порад

Ще на старті відкриття власної справи потрібно думати про те, як уберегти всі дані від кібератак. Існує декілька способів подбати про кібербезпеку бізнесу. Усі вони дієві на будь-які стадії розвитку справи.

Ці способи захисту універсальні, адже вони будуть корисні як для маленьких компаній, так і для великих корпорацій.

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Аудит та оцінка ризиків

На початку розвитку бізнесу ви повинні проаналізувати всі нюанси, які можуть стосуватися кібербезпеки. Наприклад, ви повинні розуміти, яких збитків зазнаєте у разі, якщо вас спіткає крадіжка фінансової інформації, персональних даних усіх працівників, блокування електронної пошти тощо. У такий спосіб ви виявите усі вразливі місця в компанії, тому вам легше буде зрозуміти, що саме потребує максимального захисту.

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Стандарти кібербезпеки

Кожна компанія повинна дотримуватися елементарних стандартних правил комп'ютерної безпеки. Наприклад, у директора мають бути знайомі, які миттєво зможуть допомогти під час екстрених ситуацій. В ідеалі, така людина повинно офіційно працювати в компанії. Окрім цього, радимо чітко прописувати права та обов'язки кожного працівника стосовно розповсюдження будь-якої інформації. Це елементарні правила, які стосуються кібербезпеки.

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Відповідальний за кібербезпеку

Незалежно від того, яких розмірів ваша компанії, радимо створити спеціальний підрозділ, який контролюватиме усі спроби кібератак і в будь-який момент зможе захистити усі дані. У невеликих компаніях такі обов'язки має системний адміністратор.

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Чіткі дії під час непередбачуваних ситуацій

Якщо так сталося, що ви дізналися про певні атаки на інформаційні дані, радимо не панікувати й реально оцінити всі можливі загрози. Чітко визначте послідовність усіх дій, за потреби звертайтеся за допомогою до спеціалістів вищого рівня.

Страхування

Кожна компанія має можливість застрахувати себе від усіх потенційних кіберризиків. Так, наприклад, це допоможе покрити збитки у разі втрати даних чи блокування роботи компанії.

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