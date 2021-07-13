Як вирощувати банани вдома: детальна інструкція та поради

Солодкі банани можна зустріти на прилавках у супермаркетах протягом усього року. Але ви не можете бути впевнені у 100% натуральності цього продукту.

У вашому дворі чи будинку є трохи вільного місця і ви полюбляєте банани? Ідеї 24 діляться секретами, як вирощувати цю рослину.

Рекомендуємо Некисле літо із Soplica: рецепти освіжаючих коктейлів і розіграш призів від українських блогерів

Як вирощувати бананове дерево

Загальні відомості

Банани мають багато видів. Цю рослину називають деревом, хоч на нього вона зовсім не схожа, бо складається з великих подовгастих листків та товстих зелених стебел. Цвіте банан навесні. Після квіток з'являються зелені або жовті плоди. Бананове дерево чудово почувається у будинку чи на подвір'ї, адже рослина полюбляє тепло. Крім того, вона буде слугувати стильною кімнатною окрасою, якщо їй забезпечити достатню кількість світла.

Як висаджувати та доглядати



Як правильно висаджувати бананове дерево / Фото All time

Бананові дерева швидко ростуть, а висаджувати їх варто навесні. Якщо ви вирішили посадити його у дворі, варто ретельно підійти до вибору місця посадки. Листя банану може легко пошкодити вітер, тому рослину краще висаджувати у захищеній точці.

Для комфортного росту банановому дереву знадобиться чимала територія. Якщо ви плануєте садити рослину вдома, знадобиться горщик на 50 – 60 літрів з дренажними отворами. Перевагою вирощування дерева у горщику є те, що ви зможете у холод чи погану погоду забрати рослину додому. Однак бананові дерева, які ростуть у землі, менш вибагливі у догляді: вони не потребують стільки води та поживних речовин.



Бананові дерева, посаджені на вулиці, менш вибагливі / Фото Pinterest

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Перед посадкою переконайтесь, що дереву не буде тісно рости у висоту та ширину. Підготуйте місце, змішавши ґрунт з компостом. З весни до осені банани потребують великої кількості води, тому їх доведеться поливати чи не щодня, особливо у спекотну погоду. Рослини також потребують регулярних підживлень у цей період. Плоди можна смакувати в кінці літа. Коли на дереві з'являться зелені банани, їх можна відрізати від плодоніжки та помістити в прохолодне сухе приміщення, щоб вони дозріли.



Плоди зрізають зеленими і дають достигати / Фото Pexels

Пересаджувати бананові дерева потрібно кожні три роки, відокремлюючи паростки від материнської рослини.

Світло

Ця рослина потребує багато світла, мінімум 6 годин на день. З прямим сонячним промінням теж потрібно бути обережним, адже деякі сорти можуть легко обпектися, тому краще пошукати оптимальне місце, де рослина буде трохи у тіні.

Вода



Рослина потребує багато води / Фото Ukr.media

Бананові дерева – це тропічні рослини, тому вони потребують багато вологи у повітрі. Добре вони ростуть, якщо їх висаджувати групами, оскільки листя допомагає утримувати воду.

Грунт

Бананові дерева люблять органічно багатий, глибокий ґрунт з хорошим дренажем. Зазвичай вони погано реагують на сіль у землі.

До теми 6 рослин, що наповнять ваш дім неймовірним ароматом

Добриво



Бананове дерево потребує багато добрива / Фото Pinterest

Бананові дерева дуже вибагливі. Подбайте про збалансоване добриво та підкріплюйте рослину регулярно протягом усього вегетаційного періоду, з весни до осені. Також додавайте компост у ґрунт кожного року, щоб підвищити рівень органічних речовин.

Температура

Рослини потребують тепла, але не люблять екстремальних температур. Навіть холодостійкі види бананових дерев віддають перевагу теплим умовам. Холод та сухість спричинять швидке відмирання рослини.