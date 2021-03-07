Усе летить шкереберть: поради психотерапевта, як перервати ланцюг невдач

Трапляються дні, коли все летить шкереберть з самого ранку і день перетворюється на ланцюг невдач та помилок. І здається, що цьому нема ні кінця, ні краю. Вчені кажуть, що причиною невдач є наше упереджене мислення.

Саме негативні реакції на одну неприємну подію можуть зіпсувати решту нашого дня і навіть тижня. Психотерапевтка та акредитована членкиня Британської асоціації консультування і психотерапії Вася Токсавіді запевняє, що з невдачами можна боротися. Для цього потрібно розвивати в собі психологічну стійкість та почуття гумору до так званого невезіння.

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Негативні думки пророкують погані події

Виявляється, негативні події та емоції мають більший вплив на наш мозок, ніж позитивні. Безглузді випадки змушують нас фіксувати практично будь-які негативні моменти, сильніше реагувати на них і думати лише про невдачі. Це упередження до негативу змушує вас приділяти набагато більше уваги поганим речам, які трапляються, роблячи їх набагато важливішими, ніж вони є насправді.

За словами Токсавіді, фактично ми створюємо власне пророцтво, оскільки дивимось на світ крізь лінзи гніву та страху в очікуванні чогось поганого. І в цьому сенсі реальність – це лише те, як ми її сприймаємо.



Негативні думки створюють погану реальність / Фото pexels

Існує думка, що негативне упередження походить від наших предків, які звертали багато уваги на погані, небезпечні та негативні події у світі. Це було буквально питання життя та смерті. Ті, хто був більш налаштований на небезпеку, мали вищі шанси вижити.

Але це не означає, що ми не можемо уникнути пастки негативного упередження, каже Токсавіді. Навпаки, коли ми усвідомлюємо, що так працює наш мозок, ми можемо докласти зусиль і виправити це.

Як позбутися негативного упередження

Для початку Токсавіді радить припинити постійно думати про свої невдачі . Замість того, щоб зациклюватися на попередніх помилках, краще проаналізуйте ситуацію і зробіть висновки. Це дасть змогу вам розглянути ситуацію з позитивної сторони.

. Замість того, щоб зациклюватися на попередніх помилках, краще проаналізуйте ситуацію і зробіть висновки. Це дасть змогу вам розглянути ситуацію з позитивної сторони. Якщо ви відчуваєте, що постійно фіксуєтесь на негативних емоціях, у такі моменти психотерапевтка пропонує вам погуляти, зайнятися справами, які вас радують, чи послухати улюблену пісню.



Слухайте музику, щоб перемкнутися від поганих думок / Фото pexels

Також Токсавіді радить жартувати з того, що сталося . Таким чином ви переформулюєте проблему. Гумор може розслабити нас та активізувати таке мислення, при якому труднощі сприймаються менш серйозними. Він також може допомогти уникнути зайвого розчарування.

. Таким чином ви переформулюєте проблему. Гумор може розслабити нас та активізувати таке мислення, при якому труднощі сприймаються менш серйозними. Він також може допомогти уникнути зайвого розчарування. Ще одним ключовим моментом для вироблення стійкості є підтримка з боку сім'ї, друзів чи навіть колег. Тож ніколи не відмовляйтеся від їхнього плеча.



Підтримка рідних та близьких допоможе вам / Фото getty images