Усе летить шкереберть: поради психотерапевта, як перервати ланцюг невдач

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Трапляються дні, коли все летить шкереберть з самого ранку і день перетворюється на ланцюг невдач та помилок. І здається, що цьому нема ні кінця, ні краю. Вчені кажуть, що причиною невдач є наше упереджене мислення.
Саме негативні реакції на одну неприємну подію можуть зіпсувати решту нашого дня і навіть тижня. Психотерапевтка та акредитована членкиня Британської асоціації консультування і психотерапії Вася Токсавіді запевняє, що з невдачами можна боротися. Для цього потрібно розвивати в собі психологічну стійкість та почуття гумору до так званого невезіння.
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Негативні думки пророкують погані події
Виявляється, негативні події та емоції мають більший вплив на наш мозок, ніж позитивні. Безглузді випадки змушують нас фіксувати практично будь-які негативні моменти, сильніше реагувати на них і думати лише про невдачі. Це упередження до негативу змушує вас приділяти набагато більше уваги поганим речам, які трапляються, роблячи їх набагато важливішими, ніж вони є насправді.
За словами Токсавіді, фактично ми створюємо власне пророцтво, оскільки дивимось на світ крізь лінзи гніву та страху в очікуванні чогось поганого. І в цьому сенсі реальність – це лише те, як ми її сприймаємо.
Негативні думки створюють погану реальність / Фото pexels
Існує думка, що негативне упередження походить від наших предків, які звертали багато уваги на погані, небезпечні та негативні події у світі. Це було буквально питання життя та смерті. Ті, хто був більш налаштований на небезпеку, мали вищі шанси вижити.
Але це не означає, що ми не можемо уникнути пастки негативного упередження, каже Токсавіді. Навпаки, коли ми усвідомлюємо, що так працює наш мозок, ми можемо докласти зусиль і виправити це.
Як позбутися негативного упередження
Слухайте музику, щоб перемкнутися від поганих думок / Фото pexels
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