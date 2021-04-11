Тверда чи м'яка: який тип подушки обрати залежно від пози сну

Якість сну багато в чому залежить від подушки. Експерти кажуть, що ідеальною є та, що забезпечує найприродніше положення хребта. Тож обирати тип подушки слід залежно від пози, у якій ви переважно спите. Окрім того, ви обов’язково маєте враховувати стан свого здоров’я.

Отже, розберімо, яка подушка підходить саме вам – залежно від того, у якій позі ви спите.

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Коли ви спите на боці

Тим, хто полюбляє спати на боці, потрібна тверда подушка, яка підтримує шию на рівні плечей. Також ви можете покласти невелику подушку між ніг, щоб утримувати хребет у нейтральному положенні.

Коли між колінами немає опори, верхня частина ноги сповзає вниз, витягуючи таз і спотворюючи природну лінію хребта. Міцна подушка зазвичай перешкоджає такому обертанню краще, ніж м’яка. Додавання опори між колінами може запобігти болю в спині та дозволить спині відпочивати краще під час сну.



Сон на боці / Фото pexels

Коли спите на спині

Ті, хто спить на спині, як правило, потребують низької або м’якої подушки. Якщо використовувати тверді подушки, то голова нахилятиметься вперед, створюючи навантаження на шию та дихальні шляхи. Щоб хребет перебував у правильному положенні під час сну на спині Центр здоров'я Рочестера рекомендує підкладати подушку під коліна.



​Сон на спині / Фото unsplash

Сон на животі

Сон на животі – це найбільш стресова позиція для спини та шиї. Лікарі можуть рекомендувати пацієнтам уникати її, якщо у них є певні захворювання хребта. Однак, якщо ви все ж спите на животі, то подушка повинна бути відносно рівною. Також можна взагалі не використовувати її, щоб голова та шия не були напруженими. У такому положенні рекомендовано підкласти ще одну порівняно плоску подушку під живіт або таз, щоб допомогти попереку зберегти своє природне положення.



Сон на животі / Фото pexels

Комбіновані позиції сну

Люди з різними положеннями сну повинні шукати подушку, яка має вищі зони для бокового сну і нижчі – для сну на спині. Для цього можуть підійти подушки із сумішшю різних наповнювачів або з гречаним лушпинням.



Комбіновані позиції сну / Фото pexels