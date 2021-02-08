Кожен кухар завжди намагається не лише приготувати смачні страви, а й красиво їх презентувати. Від цього залежить репутація закладу та кількість відвідувачів. Іноді креативність працівників вражає усіх, а особливо відвідувачів, які отримали аж надто оригінальні страви.

Джерело: 24 канал Ми зробили для вас добірку страв, від яких у вас може зникнути апетит. Причиною цього може стати нестандартна подача популярних страв. Читайте також: Як оригінально подати страви та напої: 25 нестандартних ідей з фото Тірамісу, який зверху покритий крихтами печива "Орео" Фото reddit Оригінальна подача сніданку в собачій мисці Фото syri Морозиво, яке подали в раковині Фото pausecafein Цікаво, як миють такі тарілки Фото reddit Мабуть, важко їсти салат "Цезар" з такого посуду Фото pholder Дуже оригінальна подача Фото pholder Щоб отримати соус, потрібно спочатку з'їсти спагеті Фото reddit Цікаво: Що подарувати тим, хто любить італійську кухню: 10 універсальних ідей Новий стильний посуд для подачі Фото pausecafein Не надто апетитна яєчня "Бенедикт" у склянці Фото reddit Цю страву потрібно їсти максимально обережно, інакше м'ясо змішається з сіллю і вам доведеться відмовитися від замовлення Фото figyelj "Я замовив багет із салямі. Здається, тут самообслуговування" Фото pausecafein "Цю страву мені подали в модному італійському ресторані" Фото reddit