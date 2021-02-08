Страви, від яких у вас зникне апетит: вражаючі фото
Кожен кухар завжди намагається не лише приготувати смачні страви, а й красиво їх презентувати. Від цього залежить репутація закладу та кількість відвідувачів. Іноді креативність працівників вражає усіх, а особливо відвідувачів, які отримали аж надто оригінальні страви.
Джерело: 24 канал
Ми зробили для вас добірку страв, від яких у вас може зникнути апетит. Причиною цього може стати нестандартна подача популярних страв.
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Тірамісу, який зверху покритий крихтами печива "Орео"
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Оригінальна подача сніданку в собачій мисці
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Морозиво, яке подали в раковині
Фото pausecafein
Цікаво, як миють такі тарілки
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Мабуть, важко їсти салат "Цезар" з такого посуду
Фото pholder
Дуже оригінальна подача
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Щоб отримати соус, потрібно спочатку з'їсти спагеті
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Новий стильний посуд для подачі
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Не надто апетитна яєчня "Бенедикт" у склянці
Фото reddit
Цю страву потрібно їсти максимально обережно, інакше м'ясо змішається з сіллю і вам доведеться відмовитися від замовлення
Фото figyelj
"Я замовив багет із салямі. Здається, тут самообслуговування"
Фото pausecafein
"Цю страву мені подали в модному італійському ресторані"
Фото reddit
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