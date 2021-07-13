В вашем дворе или доме есть немного свободного места и вы любите бананы? Идеи 24 делятся секретами, как выращивать это растение.

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Как выращивать банановое дерево

Общие сведения

Бананы имеют много видов. Это растение называют деревом, хотя на него она совсем не похоже, так как состоит из крупных продолговато листьев и толстых зеленых стеблей. Цветет банан весной. После цветков появляются зеленые или желтые плоды. Банановое дерево прекрасно чувствует себя в доме или во дворе, ведь растение любит тепло. Кроме того, оно будет служить стильным комнатным украшением, если его обеспечить достаточным количеством света.

Как высаживать и ухаживать



Как правильно высаживать банановое дерево / Фото All time

Банановые деревья быстро растут, а высаживать их следует весной. Если вы решили посадить ого во дворе, стоит тщательно подойти к выбору места посадки. Листья банана может легко повредить ветер, поэтому растение лучше высаживать в защищенной точке.

Для комфортного роста банановому дереву понадобится немалая территория. Если вы планируете сажать растение дома, понадобится горшок на 50 – 60 литров с дренажными отверстиями. Преимуществом выращивания дерева в горшке является то, что вы сможете в холод или плохую погоду забрать растение домой. Однако банановые деревья, которые растут в земле, менее прихотливы в уходе: они не требуют столько воды и питательных веществ.



Банановые деревья, посаженные на улице, менее прихотливы / Фото Pinterest

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Перед посадкой убедитесь, что дереву не будет тесно расти в высоту и ширину. Подготовьте место, смешав землю с компостом. С весны до осени бананы требуют большого количества воды, поэтому их придется поливать почти каждый день, особенно в жаркую погоду. Растения также требуют регулярных подкормок в этот период. Плоды можно смаковать в конце лета. Когда на дереве появятся зеленые бананы, их можно отрезать от плодоножки и поместить в прохладное сухое помещение, чтобы они созрели.



Плоды срезают зелеными и дают созревать / Фото Pexels

Пересаживать банановые деревья нужно каждые три года, отделяя ростки от материнского растения.

Свет

Это растение требует много света, минимум 6 часов в день. С прямыми солнечными лучами тоже нужно быть осторожным, ведь некоторые сорта могут легко обжечься, поэтому лучше поискать оптимальное место, где растение будет немного в тени.

Вода



Растение требует много воды / Фото Ukr.media

Банановые деревья – это тропические растения, поэтому они требуют много влаги в воздухе. Хорошо они растут, если их высаживать группами, поскольку листья помогают удерживать воду.

Земля

Банановые деревья любят органично богатую, глубокую почву с хорошим дренажем. Обычно они плохо реагируют на соль в земле.

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Удобрение



Банановое дерево требует много удобрения / Фото Pinterest

Банановые деревья очень прихотливы. Позаботьтесь о сбалансированном удобрение и подкрепляйте растение регулярно в течение всего вегетационного периода, с весны до осени. Также добавляйте компост в почву ежегодно, чтобы повысить уровень органических веществ.

Температура