Чтобы этот продукт принес вам больше пользы, нужно уметь его выбирать и хранить. Идеи 24 делят полезными советами, которые помогут правильно это делать.

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Как выбирать свежие орехи



Эти советы помогу выбрать свежие орехи / Фото Pixabay

Перед тем, как попасть на прилавки, орехи проходят термические и химические обработки, теряя свои полезные свойства. Чтобы не приобрести некачественный товар, стоит придерживаться этих рекомендаций:

Если дату и номер партии на упаковке легко стереть, лучше отказаться от такой продукции. Она может быть некачественной подделкой, изготовленной в ненадлежащих условиях.

Цвет орехов должно быть однородной, без желтых и черных пятен. Цветные вкрапления могут свидетельствовать о наличии плесени.

Отдавайте предпочтение покупке орехов в скорлупе. Она должна быть ровной и без повреждений, а сам орех – тяжелым .

тяжелым При покупке орехов в скорлупе их надо потрясти. Если вы слышите стук – орехи старые.

Если вы все же решили приобрести очищенные орешки, то найдите продукцию в упаковке и цельными кусочками.

Покупайте орехи в небольших количествах . Возьмите столько продукта, сколько вы съедите за несколько недель.

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Как правильно хранить орехи

Срок годности орехов зависит от многих факторов. Обработка, температура и условия хранения имеют очень важное значение. Рассказываем, как правильно хранить орехи.

В герметичных контейнерах



Храните орехи в правильной посуде / Фото Wral

Чтобы сохранить орехи свежими дольше, поместите их в специальные герметичные контейнеры. Это также поможет уберечь миндаль и грецкие орехи от посторонних запахов, которые они способны поглощать.

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В прохладном и сухом месте

Если полочка с орехами у вас находится над газовой плитой, рекомендуем это изменить. Орехи в теплой среде и при высоких температурах быстрее портятся.

Прогрейте орехи в духовке



Верните орехам вкус с помощью этого способа / Фото Pinterest