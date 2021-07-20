Чтобы этот продукт принес вам больше пользы, нужно уметь его выбирать и хранить. Идеи 24 делят полезными советами, которые помогут правильно это делать.
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Как выбирать свежие орехи
Эти советы помогу выбрать свежие орехи / Фото Pixabay
Перед тем, как попасть на прилавки, орехи проходят термические и химические обработки, теряя свои полезные свойства. Чтобы не приобрести некачественный товар, стоит придерживаться этих рекомендаций:
- Если дату и номер партии на упаковке легко стереть, лучше отказаться от такой продукции. Она может быть некачественной подделкой, изготовленной в ненадлежащих условиях.
- Цвет орехов должно быть однородной, без желтых и черных пятен. Цветные вкрапления могут свидетельствовать о наличии плесени.
- Отдавайте предпочтение покупке орехов в скорлупе. Она должна быть ровной и без повреждений, а сам орех – тяжелым.
- При покупке орехов в скорлупе их надо потрясти. Если вы слышите стук – орехи старые.
- Если вы все же решили приобрести очищенные орешки, то найдите продукцию в упаковке и цельными кусочками.
- Покупайте орехи в небольших количествах. Возьмите столько продукта, сколько вы съедите за несколько недель.
Как правильно хранить орехи
Срок годности орехов зависит от многих факторов. Обработка, температура и условия хранения имеют очень важное значение. Рассказываем, как правильно хранить орехи.
В герметичных контейнерах
Храните орехи в правильной посуде / Фото Wral
Чтобы сохранить орехи свежими дольше, поместите их в специальные герметичные контейнеры. Это также поможет уберечь миндаль и грецкие орехи от посторонних запахов, которые они способны поглощать.
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В прохладном и сухом месте
Если полочка с орехами у вас находится над газовой плитой, рекомендуем это изменить. Орехи в теплой среде и при высоких температурах быстрее портятся.
Прогрейте орехи в духовке
Верните орехам вкус с помощью этого способа / Фото Pinterest
Если в орехов истекает срок годности, и вы хотите продлить им жизнь – воспользуйтесь духовкой. Поставьте продукт в разогретую печь на несколько минут, это поможет вернуть вкус.