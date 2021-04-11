Качество сна во многом зависит от подушки. Эксперты говорят, что идеальной является та, что обеспечивает наиболее естественное положение позвоночника. Поэтому выбирать тип подушки следует в зависимости от позы, в которой вы преимущественно спите. Кроме того, вы обязательно должны учитывать состояние своего здоровья.

Итак, разберем, какая подушка подходит именно вам – в зависимости от того, в какой позе вы спите.

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Когда вы спите на боку

Тем, кто любит спать на боку, нужна твердая подушка, которая поддерживает шею на уровне плеч. Также вы можете положить небольшую подушку между ног, чтобы удерживать позвоночник в нейтральном положении.

Когда между коленями нет опоры, верхняя часть ноги сползает вниз, вытягивая таз и искажая естественную линию позвоночника. Прочная подушка обычно препятствует такому вращению лучше, чем мягкая. Добавление опоры между коленями может предотвратить боли в спине и позволит спине отдыхать лучше во время сна.



Сон на боку / Фото pexels

Когда спите на спине

Те, кто спит на спине, как правило, нуждаются в низкой или мягкой подушке. Если использовать твердые подушки, то голова будет наклоняться вперед, создавая нагрузку на шею и дыхательные пути. Чтобы позвоночник находился в правильном положении во время сна на спине, Центр здоровья Рочестера рекомендует подкладывать подушку под колени.



​Сон на спине / Фото unsplash

Сон на животе

Сон на животе – это наиболее стрессовая позиция для спины и шеи. Врачи могут рекомендовать пациентам избегать ее, если у них есть определенные заболевания позвоночника. Однако, если вы все же спите на животе, то подушка должна быть относительно ровной. Также можно вообще не использовать ее, чтобы голова и шея не были напряженными. В таком положении рекомендуется подложить еще одну сравнительно плоскую подушку под живот или таз, чтобы помочь пояснице сохранить свое естественное положение.



Сон на животе / Фото pexels

Комбинированные позы сна

Люди с различными положениями сна должны искать подушку, которая имеет более высокие зоны для бокового сна и ниже – для сна на спине. Для этого могут подойти подушки со смесью различных наполнителей или с гречневой шелухой.



Комбинированные позы сна / Фото pexels