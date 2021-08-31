Правильные завтраки для каждого: когда и что нужно есть

Завтрак дает энергию и темп на весь день. Именно от него зависит самочувствие и настроение.

Первый прием пищи может быть углеводным, белковым или смешанным. Полезные варианты назвала нутрициолог Ольга Усенко.

Важно Чистая этикетка: новый глобальный тренд в питании – в чем его суть

Правила первого приема пищи

Перед приемом пищи нужно выпить стакан воды. Завтракать следует через 30 минут после пробуждения.

Белковые варианты

Любишь вкусно поесть, но не знаешь, что приготовить?сделала все за вас! Самые вкусные блюда с макаронами и простые рецепты – идеальное комбо для каждого.

1. Омлет с сыром и овощами.

2. Сырники (на рисовой или цельнозерновой муке).

3. Творог с фруктами.

Омлет станет отличным завтраком / Фото Pixabay

Интересно Почему вес возвращается после любой диеты: 2 пункта, которые должен знать каждый

Углеводные варианты

1. Овсянка с фруктами и ягодами.

2. Гречка/киноа/булгур с овощами.

3. Тосты с авокадо и овощами.

4. Смузи.

Выбирайте на завтрак тот вариант, который вам по душе / Фото Pixabay

Смешанные варианты

1. Овсянка с яйцом и сыром.

2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом.

3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой.

Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты,

– резюмировала нутрициолог.

Текст публикации Ольги Усенко:

Правильные завтраки для каждого

Завтрак дает нашему организму темп и я считаю, что это главный прием пищи.

Правила завтрака:

1. Стакан воды перед едой.

2. Не менее 30 минут после пробуждения ждем и потом начинаем кушать.

Варианты завтраков – есть разное сочетание продуктов, что дает нам разные варианты.

Белковые варианты

1. Омлет с сыром и овощами (любые вариации яиц могут быть)

2. Сырники на правильной муке

3. Творог с фруктами

Углеводные варианты:

1. Овсянка с фруктами и ягодами

2. Гречка/киноа/булгур с овощами

3. Тосты с авокадо и овощами

4. Смузи

Смешанные варианты:

1. Овсянка с яйцом и сыром

2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом

3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой

Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты.

Какой вариант завтраков твой самый любимый?