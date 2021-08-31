Правильные завтраки для каждого: когда и что нужно есть
Источник:инстаграм Ольги Усенко
Завтрак дает энергию и темп на весь день. Именно от него зависит самочувствие и настроение.
Первый прием пищи может быть углеводным, белковым или смешанным. Полезные варианты назвала нутрициолог Ольга Усенко.
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Правила первого приема пищи
- Перед приемом пищи нужно выпить стакан воды.
- Завтракать следует через 30 минут после пробуждения.
Белковые варианты
1. Омлет с сыром и овощами.
2. Сырники (на рисовой или цельнозерновой муке).
3. Творог с фруктами.
Омлет станет отличным завтраком / Фото Pixabay
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Углеводные варианты
1. Овсянка с фруктами и ягодами.
2. Гречка/киноа/булгур с овощами.
3. Тосты с авокадо и овощами.
4. Смузи.
Выбирайте на завтрак тот вариант, который вам по душе / Фото Pixabay
Смешанные варианты
1. Овсянка с яйцом и сыром.
2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом.
3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой.
Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты,
– резюмировала нутрициолог.
Текст публикации Ольги Усенко:
Правильные завтраки для каждого
Завтрак дает нашему организму темп и я считаю, что это главный прием пищи.
Правила завтрака:
1. Стакан воды перед едой.
2. Не менее 30 минут после пробуждения ждем и потом начинаем кушать.
Варианты завтраков – есть разное сочетание продуктов, что дает нам разные варианты.
Белковые варианты
1. Омлет с сыром и овощами (любые вариации яиц могут быть)
2. Сырники на правильной муке
3. Творог с фруктами
Углеводные варианты:
1. Овсянка с фруктами и ягодами
2. Гречка/киноа/булгур с овощами
3. Тосты с авокадо и овощами
4. Смузи
Смешанные варианты:
1. Овсянка с яйцом и сыром
2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом
3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой
Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты.
Какой вариант завтраков твой самый любимый?