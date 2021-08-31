Первый прием пищи может быть углеводным, белковым или смешанным. Полезные варианты назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Правила первого приема пищи

  1. Перед приемом пищи нужно выпить стакан воды.
  2. Завтракать следует через 30 минут после пробуждения.

Белковые варианты

1. Омлет с сыром и овощами.
2. Сырники (на рисовой или цельнозерновой муке).
3. Творог с фруктами.

Омлет станет отличным завтраком / Фото Pixabay

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Углеводные варианты

1. Овсянка с фруктами и ягодами.
2. Гречка/киноа/булгур с овощами.
3. Тосты с авокадо и овощами.
4. Смузи.

Выбирайте на завтрак тот вариант, который вам по душе / Фото Pixabay

Смешанные варианты

1. Овсянка с яйцом и сыром.
2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом.
3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой.

Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты,
– резюмировала нутрициолог.

Текст публикации Ольги Усенко:

Правильные завтраки для каждого

Завтрак дает нашему организму темп и я считаю, что это главный прием пищи.

Правила завтрака:

1. Стакан воды перед едой.
2. Не менее 30 минут после пробуждения ждем и потом начинаем кушать.

Варианты завтраков – есть разное сочетание продуктов, что дает нам разные варианты.

Белковые варианты

1. Омлет с сыром и овощами (любые вариации яиц могут быть)
2. Сырники на правильной муке
3. Творог с фруктами

Углеводные варианты:

1. Овсянка с фруктами и ягодами
2. Гречка/киноа/булгур с овощами
3. Тосты с авокадо и овощами
4. Смузи

Смешанные варианты:

1. Овсянка с яйцом и сыром
2. Тосты с авокадо и сыром/рыбкой и яйцом
3. Гарниры с яйцом/сыром/рыбкой

Я люблю больше варианты смешанных завтраков и варианты белковых завтраков. Но мы все разные и нормально, когда нам нравятся разные варианты.

Какой вариант завтраков твой самый любимый?