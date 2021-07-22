Капучино, оладьи и салат: рецепты оригинальных блюд из сельдерея

22 июля 2021 , 11:09
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Источник:

24 канал

Сельдерей нравится далеко не всем, ведь имеет специфический запах и сладковато-горьковатый вкус. Этот овощ очень полезен, его часто добавляют в салаты, смузи, супы и рагу.

Если вы еще не полюбили сельдерей, тогда попробуйте его приготовить следующим образом. Вы точно будете приятно удивлены результатом.

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Чем полезен сельдерей


Сельдерей принесет вашему организму много пользы / Фото Pexels

Сельдерей богат питательными веществами, витамином В6, кальцием, витамином С, клетчаткой и белком. Почему еще полезно его есть:

  • Сельдерей – это замечательный продукт для тех, кто хочет похудеть. Он имеет мало калорий.
  • Этот овощ также может способствовать снижению артериального давления, так как обладает антигипертензивными свойствами.
  • Регулярное употребление сельдерея поможет снизить уровень холестерина.
  • Сельдерей прекрасно защитит почки и печень от заболеваний, ведь он богатый витамином С, В, А и железом.
  • Семена этого продукта обладают антибактериальными свойствами, поэтому эффективно борются с инфекциями.
  • Сельдерей способен улучшить процесс пищеварения.

Рецепты блюд с сельдереем

Крем-суп из сельдерея


Вкусный и полезный кресс-суп с сельдереем / Фото Vix

Ингредиенты:

  • 800 граммов корня сельдерея;
  • 2 картофелины;
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка манной крупы;
  • 2 столовые ложки масла;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте корень сельдерея, картофель и лук кубиками, измельчите чеснок.

Шаг 2. Смажьте кастрюлю маслом, обжарьте лук, добавьте сельдерей и картофель. Обжаривайте 6 минут, а потом влейте 1 литр горячей воды и держите на огне 15 минут. Добавьте чеснок, соль и перец.

Шаг 3. Готовую смесь отцедите и измельчите в блендере до однородной массы. После этого перелейте суп в кастрюлю и доведите до кипения.

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Куриное суфле с сельдереем


Аппетитное куриное суфле / Фото Slimfast

Ингредиенты:

  • 350 – 400 граммов куриного филе;
  • 1 луковица;
  • 150 граммов корня сельдерея;
  • 50 миллилитров жирных сливок;
  • 2 яйца;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 2 столовые ложки рисовой муки;
  • мускатный орех, соль, перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Очистите и нарежьте корень сельдерея. Поместите его в кастрюлю, залейте кипятком и варите в течение 20 минут. После этого измельчите в блендере.

Шаг 2. Грудку куриного филе промойте и перемелите. Нарежьте лук, обжарьте на сковороде и добавьте филе, сельдерей, соль, перец, мускатный орех, рисовую муку.

Шаг 3. Взбейте яйца со сливками и добавьте к мясу.

Шаг 4. Смажьте формочки маслом и выложите смесь. Запекайте суфле в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут.

Салат с сельдереем, финиками и пармезаном


Приготовьте вкусный и полезный перекус / Фото Pinterest

Ингредиенты:

  • 8 стеблей сельдерея;
  • пол стакана сырого миндаля;
  • 4 финики;
  • 3 столовые ложки лимонного сока;
  • 100 граммов пармезана;
  • оливковое масло;
  • красный перец, соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Наберите в емкость холодной воды и замочите сельдерей на 20 минут. Просушите стебли бумажным полотенцем.

Шаг 2. Обжаривайте миндаль на сухой сковороде в течение 5 – 7 минут до появления ароматного запаха. Охладите и измельчите.

Шаг 3. Смешайте в емкости сельдерей, миндаль, финики, заправьте все лимонным соком и маслом. Приправьте красным перцем, солью, черным молотым перцем и добавьте сыр.

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Сельдерей в горчичном соусе


Сельдерей будет смаковать по-особенному / Фото Newsdaily

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка семян горчицы;
  • 400 граммов корня сельдерея;
  • 50 миллилитров сливок;
  • 100 граммов масла;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте сельдерей тонкими пластинками и разложите на форме для запекания.

Шаг 2. На сковороде обжарьте семена горчицы, добавив сливочного масла.

Шаг 3. Залейте сельдерей горчичной заправкой и готовьте в духовке 45 минут при 200 градусах. Перед подачей подогрейте сливки и полейте блюдо.

Оладьи из сельдерея с яблочным соусом


Вкусные оладьи из сельдерея / Фото Pinterest

Ингредиенты:

  • 1 килограмм корня сельдерея;
  • 80 граммов картофельной или кукурузной муки;
  • 30 граммов оливкового масла;
  • соль.

Для соуса:

  • 200 граммов яблок;
  • 30 граммов хрена;
  • соль.

Способ приготовления:

Шаг 1. Очистите яблоки, поместите в кастрюлю и залейте кипятком. Добавьте соли и варите в течение 15 минут.

Шаг 2. Готовые мягкие фрукты охладите и превратите в пюре с помощью блендера, добавив хрена.

Шаг 3. Корень сельдерея натрите на терку, добавьте муку, соль, перец и перемешайте.

Шаг 4. Разогрейте масло на сковороде, выложите смесь и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Перед подачей полейте оладьи горячими яблочным соусом.

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Капучино из моркови и сельдерея


Оригинальный вкус этого напитка вас точно удивит / Фото Pinterest

Ингредиенты:

  • 6 морковок;
  • 200 граммов корня сельдерея;
  • сок и цедра 1 апельсина;
  • 1 лук-шалот;
  • 900 миллилитров овощного бульона;
  • 150 миллилитров молока;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • соль, зира.

Способ приготовления:

Шаг 1. Измельчите сельдерей, морковь и лук шалот.

Шаг 2. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте лук. Добавьте цедру половины апельсина, овощи и молотую зиру. Вылейте в смесь горячий бульон и варите в течение 30 минут.

Шаг 3. Сковороду снимите с плиты, взбейте содержание в блендере до состояния пюре и добавьте апельсиновый сок.

Шаг 4. Подогрейте молоко, всыпьте соли и взбейте миксером до образования пенки. Украсьте ею горячий напиток перед подачей.

Автор: Ірина Бенцак