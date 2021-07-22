Капучино, оладьи и салат: рецепты оригинальных блюд из сельдерея

Сельдерей нравится далеко не всем, ведь имеет специфический запах и сладковато-горьковатый вкус. Этот овощ очень полезен, его часто добавляют в салаты, смузи, супы и рагу.

Если вы еще не полюбили сельдерей, тогда попробуйте его приготовить следующим образом. Вы точно будете приятно удивлены результатом.

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Чем полезен сельдерей



Сельдерей принесет вашему организму много пользы / Фото Pexels

Сельдерей богат питательными веществами, витамином В6, кальцием, витамином С, клетчаткой и белком. Почему еще полезно его есть:

Сельдерей – это замечательный продукт для тех, кто хочет похудеть. Он имеет мало калорий.

Он имеет мало калорий. Этот овощ также может способствовать снижению артериального давления, так как обладает антигипертензивными свойствами.

так как обладает антигипертензивными свойствами. Регулярное употребление сельдерея поможет снизить уровень холестерина.

Сельдерей прекрасно защитит почки и печень от заболеваний, ведь он богатый витамином С, В, А и железом.

от заболеваний, ведь он богатый витамином С, В, А и железом. Семена этого продукта обладают антибактериальными свойствами, поэтому эффективно борются с инфекциями.

Сельдерей способен улучшить процесс пищеварения.

Рецепты блюд с сельдереем

Крем-суп из сельдерея



Вкусный и полезный кресс-суп с сельдереем / Фото Vix

Ингредиенты:

800 граммов корня сельдерея;

2 картофелины;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка манной крупы;

2 столовые ложки масла;

соль, перец;

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте корень сельдерея, картофель и лук кубиками, измельчите чеснок.

Шаг 2. Смажьте кастрюлю маслом, обжарьте лук, добавьте сельдерей и картофель. Обжаривайте 6 минут, а потом влейте 1 литр горячей воды и держите на огне 15 минут. Добавьте чеснок, соль и перец.

Шаг 3. Готовую смесь отцедите и измельчите в блендере до однородной массы. После этого перелейте суп в кастрюлю и доведите до кипения.

Куриное суфле с сельдереем

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Аппетитное куриное суфле / Фото Slimfast

Ингредиенты:

350 – 400 граммов куриного филе;

1 луковица;

150 граммов корня сельдерея;

50 миллилитров жирных сливок;

2 яйца;

1 столовая ложка сливочного масла;

2 столовые ложки рисовой муки;

мускатный орех, соль, перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Очистите и нарежьте корень сельдерея. Поместите его в кастрюлю, залейте кипятком и варите в течение 20 минут. После этого измельчите в блендере.

Шаг 2. Грудку куриного филе промойте и перемелите. Нарежьте лук, обжарьте на сковороде и добавьте филе, сельдерей, соль, перец, мускатный орех, рисовую муку.

Шаг 3. Взбейте яйца со сливками и добавьте к мясу.

Шаг 4. Смажьте формочки маслом и выложите смесь. Запекайте суфле в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут.

Салат с сельдереем, финиками и пармезаном



Приготовьте вкусный и полезный перекус / Фото Pinterest

Ингредиенты:

8 стеблей сельдерея;

пол стакана сырого миндаля;

4 финики;

3 столовые ложки лимонного сока;

100 граммов пармезана;

оливковое масло;

красный перец, соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Наберите в емкость холодной воды и замочите сельдерей на 20 минут. Просушите стебли бумажным полотенцем.

Шаг 2. Обжаривайте миндаль на сухой сковороде в течение 5 – 7 минут до появления ароматного запаха. Охладите и измельчите.

Шаг 3. Смешайте в емкости сельдерей, миндаль, финики, заправьте все лимонным соком и маслом. Приправьте красным перцем, солью, черным молотым перцем и добавьте сыр.

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Сельдерей в горчичном соусе



Сельдерей будет смаковать по-особенному / Фото Newsdaily

Ингредиенты:

1 столовая ложка семян горчицы;

400 граммов корня сельдерея;

50 миллилитров сливок;

100 граммов масла;

соль, перец;

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте сельдерей тонкими пластинками и разложите на форме для запекания.

Шаг 2. На сковороде обжарьте семена горчицы, добавив сливочного масла.

Шаг 3. Залейте сельдерей горчичной заправкой и готовьте в духовке 45 минут при 200 градусах. Перед подачей подогрейте сливки и полейте блюдо.

Оладьи из сельдерея с яблочным соусом



Вкусные оладьи из сельдерея / Фото Pinterest

Ингредиенты:

1 килограмм корня сельдерея;

80 граммов картофельной или кукурузной муки;

30 граммов оливкового масла;

соль.

Для соуса:

200 граммов яблок;

30 граммов хрена;

соль.

Способ приготовления:

Шаг 1. Очистите яблоки, поместите в кастрюлю и залейте кипятком. Добавьте соли и варите в течение 15 минут.

Шаг 2. Готовые мягкие фрукты охладите и превратите в пюре с помощью блендера, добавив хрена.

Шаг 3. Корень сельдерея натрите на терку, добавьте муку, соль, перец и перемешайте.

Шаг 4. Разогрейте масло на сковороде, выложите смесь и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Перед подачей полейте оладьи горячими яблочным соусом.

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Капучино из моркови и сельдерея



Оригинальный вкус этого напитка вас точно удивит / Фото Pinterest

Ингредиенты:

6 морковок;

200 граммов корня сельдерея;

сок и цедра 1 апельсина;

1 лук-шалот;

900 миллилитров овощного бульона;

150 миллилитров молока;

1 столовая ложка сливочного масла;

соль, зира.

Способ приготовления:

Шаг 1. Измельчите сельдерей, морковь и лук шалот.

Шаг 2. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте лук. Добавьте цедру половины апельсина, овощи и молотую зиру. Вылейте в смесь горячий бульон и варите в течение 30 минут.

Шаг 3. Сковороду снимите с плиты, взбейте содержание в блендере до состояния пюре и добавьте апельсиновый сок.

Шаг 4. Подогрейте молоко, всыпьте соли и взбейте миксером до образования пенки. Украсьте ею горячий напиток перед подачей.