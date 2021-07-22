Если вы еще не полюбили сельдерей, тогда попробуйте его приготовить следующим образом. Вы точно будете приятно удивлены результатом.
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Чем полезен сельдерей
Сельдерей принесет вашему организму много пользы / Фото Pexels
Сельдерей богат питательными веществами, витамином В6, кальцием, витамином С, клетчаткой и белком. Почему еще полезно его есть:
- Сельдерей – это замечательный продукт для тех, кто хочет похудеть. Он имеет мало калорий.
- Этот овощ также может способствовать снижению артериального давления, так как обладает антигипертензивными свойствами.
- Регулярное употребление сельдерея поможет снизить уровень холестерина.
- Сельдерей прекрасно защитит почки и печень от заболеваний, ведь он богатый витамином С, В, А и железом.
- Семена этого продукта обладают антибактериальными свойствами, поэтому эффективно борются с инфекциями.
- Сельдерей способен улучшить процесс пищеварения.
Рецепты блюд с сельдереем
Крем-суп из сельдерея
Вкусный и полезный кресс-суп с сельдереем / Фото Vix
Ингредиенты:
- 800 граммов корня сельдерея;
- 2 картофелины;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка манной крупы;
- 2 столовые ложки масла;
- соль, перец;
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарежьте корень сельдерея, картофель и лук кубиками, измельчите чеснок.
Шаг 2. Смажьте кастрюлю маслом, обжарьте лук, добавьте сельдерей и картофель. Обжаривайте 6 минут, а потом влейте 1 литр горячей воды и держите на огне 15 минут. Добавьте чеснок, соль и перец.
Шаг 3. Готовую смесь отцедите и измельчите в блендере до однородной массы. После этого перелейте суп в кастрюлю и доведите до кипения.
Куриное суфле с сельдереем
Аппетитное куриное суфле / Фото Slimfast
Ингредиенты:
- 350 – 400 граммов куриного филе;
- 1 луковица;
- 150 граммов корня сельдерея;
- 50 миллилитров жирных сливок;
- 2 яйца;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 2 столовые ложки рисовой муки;
- мускатный орех, соль, перец.
Способ приготовления:
Шаг 1. Очистите и нарежьте корень сельдерея. Поместите его в кастрюлю, залейте кипятком и варите в течение 20 минут. После этого измельчите в блендере.
Шаг 2. Грудку куриного филе промойте и перемелите. Нарежьте лук, обжарьте на сковороде и добавьте филе, сельдерей, соль, перец, мускатный орех, рисовую муку.
Шаг 3. Взбейте яйца со сливками и добавьте к мясу.
Шаг 4. Смажьте формочки маслом и выложите смесь. Запекайте суфле в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут.
Салат с сельдереем, финиками и пармезаном
Приготовьте вкусный и полезный перекус / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 8 стеблей сельдерея;
- пол стакана сырого миндаля;
- 4 финики;
- 3 столовые ложки лимонного сока;
- 100 граммов пармезана;
- оливковое масло;
- красный перец, соль, черный молотый перец.
Способ приготовления:
Шаг 1. Наберите в емкость холодной воды и замочите сельдерей на 20 минут. Просушите стебли бумажным полотенцем.
Шаг 2. Обжаривайте миндаль на сухой сковороде в течение 5 – 7 минут до появления ароматного запаха. Охладите и измельчите.
Шаг 3. Смешайте в емкости сельдерей, миндаль, финики, заправьте все лимонным соком и маслом. Приправьте красным перцем, солью, черным молотым перцем и добавьте сыр.
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Сельдерей в горчичном соусе
Сельдерей будет смаковать по-особенному / Фото Newsdaily
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка семян горчицы;
- 400 граммов корня сельдерея;
- 50 миллилитров сливок;
- 100 граммов масла;
- соль, перец;
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарежьте сельдерей тонкими пластинками и разложите на форме для запекания.
Шаг 2. На сковороде обжарьте семена горчицы, добавив сливочного масла.
Шаг 3. Залейте сельдерей горчичной заправкой и готовьте в духовке 45 минут при 200 градусах. Перед подачей подогрейте сливки и полейте блюдо.
Оладьи из сельдерея с яблочным соусом
Вкусные оладьи из сельдерея / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 1 килограмм корня сельдерея;
- 80 граммов картофельной или кукурузной муки;
- 30 граммов оливкового масла;
- соль.
Для соуса:
- 200 граммов яблок;
- 30 граммов хрена;
- соль.
Способ приготовления:
Шаг 1. Очистите яблоки, поместите в кастрюлю и залейте кипятком. Добавьте соли и варите в течение 15 минут.
Шаг 2. Готовые мягкие фрукты охладите и превратите в пюре с помощью блендера, добавив хрена.
Шаг 3. Корень сельдерея натрите на терку, добавьте муку, соль, перец и перемешайте.
Шаг 4. Разогрейте масло на сковороде, выложите смесь и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета. Перед подачей полейте оладьи горячими яблочным соусом.
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Капучино из моркови и сельдерея
Оригинальный вкус этого напитка вас точно удивит / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 6 морковок;
- 200 граммов корня сельдерея;
- сок и цедра 1 апельсина;
- 1 лук-шалот;
- 900 миллилитров овощного бульона;
- 150 миллилитров молока;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- соль, зира.
Способ приготовления:
Шаг 1. Измельчите сельдерей, морковь и лук шалот.
Шаг 2. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте лук. Добавьте цедру половины апельсина, овощи и молотую зиру. Вылейте в смесь горячий бульон и варите в течение 30 минут.
Шаг 3. Сковороду снимите с плиты, взбейте содержание в блендере до состояния пюре и добавьте апельсиновый сок.
Шаг 4. Подогрейте молоко, всыпьте соли и взбейте миксером до образования пенки. Украсьте ею горячий напиток перед подачей.