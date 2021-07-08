Чипсы из макарон – тренд сети: как тикток заполонили вкусные рецепты

Новый взрывной тренд в тиктоке, который подхватывают и пытаются повторить все. Чипсы из макарон получили большую популярность, а видео с рецептами продолжают собирать миллионы просмотров.

Ежедневно в сети появляются новые тренды. В частности это касается кулинарии: уникальные рецепты и необычные блюда всегда привлекают пользователей. Идеи 24 рассказывают о новом тренде, который предлагает заменить магазинные снеки на вкусные домашние чипсы из макарон.

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Чипсы из макарон стали хитом сети

Мы привыкли варить макароны с соусом или мясом, но не догадывались, что из них можно приготовить вкусные чипсы. Сеть переполнена видео с этим блюдом, потому что все хотят приготовить необычные снеки. Именно поэтому эти чипсы получили бешеную популярность, а блоггеры друг за другом публикуют видео, как готовят снеки.

Макаронные чипсы – это универсальная закуска, которую можно приготовить всего за 5 минут. Сначала пасту отваривают, а потом обжаривают во фритюре, духовке или на сковороде, добавляя масло и специи. В результате – вы получите хрустящие, ароматные макаронные чипсы, приготовленные дома.

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Большинство авторов видео для приготовления чипсов используют фритюрницу. Если вы планируете готовить чипсы в ней, можете добавить к вареным макаронам оливковое масло, тертый пармезан и приправы. Оставьте все при температуре 200 градусов по Цельсию на 10 минут. Подготовьте тару с любимым соусом и наслаждайтесь.

Еще один пользователь попытался жарить макароны на сковороде с маслом. Используйте для этого глубокую посуду и не жалейте масла. Обжаривайте до золотистой корочки примерно 5 минут.

Если у вас нет фритюрницы, не волнуйтесь. Вы можете приготовить эти снеки в духовке, разогрев ее до 125 градусов по Цельсию.

Хотите и вы быть в тренде – ловите рецепт вкусных снеков

Вам понадобится:

100 граммов макарон;

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки кукурузного крахмала;

подсолнечное масло;

соль;

сухие специи.

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Способ приготовления



Как готовить чипсы из макарон / Фото Pinterest

Шаг 1. Отварите макароны в соленой воде, слейте ее и промойте под краном. Панируйте макароны в муке и крахмале.

Шаг 2. Разогрейте масло до 200 градусов по Цельсию и обжаривайте макароны небольшими порциями.

Шаг 3. Когда макароны покроются золотистой корочкой, выньте и выложите их на салфетку.

Шаг 4. Добавьте специй и перемешайте.