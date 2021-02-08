Каждый повар всегда пытается не только приготовить вкусные блюда, но и красиво их презентовать. От этого зависит репутация заведения и количество посетителей. Иногда креативность работников поражает всех, а особенно посетителей, которые получили слишком оригинальные блюда.

Источник: 24 канал Мы сделали для вас подборку блюд, от которых у вас может исчезнуть аппетит. Причиной этого может стать нестандартная подача популярных блюд. Читайте также: Как оригинально подать блюда и напитки: 25 нестандартных идей с фото Тирамису, который сверху покрыт крошками печенья "Орео" Фото reddit Оригинальная подача завтрака в собачьей миске Фото syri Мороженое, которое подали в раковине Фото pausecafein Интересно, как моют такие тарелки Фото reddit Пожалуй, трудно есть салат "Цезарь" с такой посуды Фото pholder Очень оригинальная подача Фото pholder Чтобы получить соус, нужно сначала съесть спагетти Фото reddit Интересно: Что подарить тем, кто любит итальянскую кухню: 10 универсальных идей Новая стильная посуда для подачи Фото pausecafein Не слишком аппетитная яичница "Бенедикт" в стакане Фото reddit Это блюдо нужно есть максимально осторожно, иначе мясо смешается с солью и вам придется отказаться от заказа Фото figyelj "Я заказал багет с салями. Кажется, здесь самообслуживания" Фото pausecafein "Это блюдо мне подали в модном итальянском ресторане" Фото reddit