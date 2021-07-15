5 важнейших эмоциональных потребностей личности

Кроме физических потребностей, в частности, в еде, воде, сне и безопасности, люди имеют еще и так называемые базовые эмоциональные потребности. Всего их пять и каждая из них важна по-своему.

По словам психолога Марьяны Франко, физические потребности называют потребностями первого порядка, потому что они отвечают на вопрос "Выживу ли я?" Зато эмоциональные относят к потребностям высшего порядка, ведь они характеризуют качество нашей жизни и отвечают на вопрос "Как я живу?"

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И зная о них, можно более эффективно учиться их удовлетворять.

Ведь чтобы быть счастливым организмом, достаточно хорошо выспаться и поесть, а чтобы быть счастливым человеком – нам нужно несколько больше,

– говорит Франко.

Базовые эмоциональные потребности

Безопасная привязанность.

Автономия, компетентность и чувство идентичности.

Реалистичные границы и самоконтроль.

Выражение своих чувств.

Спонтанность и игра.

Потребность в безопасной привязанности

Или "Я люблю тебя потому, что ты есть"

Как отмечает психолог, безопасная привязанность предполагает безусловное принятие, безопасность и заботу. Для лучшего понимания она рекомендует задать себе вопрос: "За что вы любите/любили бы своего ребенка?" Ответ однозначен: "Потому что это мой ребенок!"

Такое же отношение должно быть и к себе, ведь каждый из нас заслуживает любви лишь потому, что есть. И если человек имеет такое самовосприятие, то он будет строить эмоционально близкие и безопасные отношения с другими.

У него не будет иллюзий, насчет того, что можно как-то заслужить любовь у тех, кто не способен ее дать. Ведь это так же абсурдно, как ожидать, что на дубе вдруг вырастут яблоки,

– объясняет психолог.

Потребность в автономии, компетентности и собственной идентичности

Или "Аня, ты не Оля"

Человек, который удовлетворяет потребность в автономии, признает, что он уникален и уважает это. Он способен отстаивать собственные границы и понимает, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Развитое ощущение собственной идентичности позволяет находить собственные способы реализации.

Потребность в реалистичных границах и самоконтроле

Или "Нет безвыходных ситуаций, а есть выход, который нам не нравится"

Когда человек имеет реалистичное понимание собственных границ, определенных жизненных правил и граней возможного, тогда он знает, что каждое достижение нуждается в своей цене и соглашается на это. Другими словами, это дисциплина или самоконтроль.

Тогда человек способен эффективно сотрудничать с другими и управлять собой на пути к достижению своих мечтаний и целей,

– говорит Франко.

Потребность в выражении чувств

Или "Мы все говорим на двух языках: украинском и языке эмоций"

Как отмечает психолог, многочисленные научные эксперименты доказывают: чем лучше мы осознаем и выражаем собственные эмоции, тем лучше чувствуем себя и даже здоровее. А человек, который может говорить о своих потребностях и чувствах, скорее найдет общий язык как с собой, так и с окружающими.

Спонтанность и игра

Или "Пробуй пока тебе не удастся!"

Игра – самый безопасный способ учиться, развиваться и оттачивать навыки, говорит Франко. И если мы сохранили способность к игре и быть спонтанным, тогда нам легче усваивать новизну и становиться более умелыми. В современном мире, где постоянно нужно адаптироваться к изменениям и неопределенности, такая способность является едва ли не ключевой.