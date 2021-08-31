Правильні сніданки для кожного: коли та що потрібно їсти

Сніданок дає енергію і темп на весь день. Саме від нього залежить самопочуття і настрій.

Перший прийом їжі може бути вуглеводним, білковим чи змішаним. Корисні варіанти назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Правила першого прийому їжі

Перед прийомом їжі потрібно випити стакан води. Снідати слід через 30 хвилин після пробудження.

Білкові варіанти

Любиш смачно поїсти, але не знаєш, що приготувати?зробила все за вас! Найсмачніші страви з макаронами та прості рецепти – ідеальне комбо для кожного.

1. Омлет з сиром і овочами.

2. Сирники (на рисовому чи цільнозерновому борошні).

3. Сир з фруктами.

Омлет стане відмінним сніданком / Фото Pixabay

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Вуглеводні варіанти

1. Вівсянка з фруктами і ягодами.

2. Гречка/кіноа/булгур з овочами.

3. Тости з авокадо та овочами.

4. Смузі.

Вибирайте на сніданок той варіант, який вам до душі / Фото Pixabay

Змішані варіанти

1. Вівсянка з яйцем і сиром.

2. Тости з авокадо і сиром/рибкою і яйцем.

3. Гарніри з яйцем/сиром/рибкою.

Я люблю більше варіанти змішаних сніданків і варіанти білкових сніданків. Але ми всі різні й нормально, коли нам подобаються різні варіанти,

– резюмувала нутриціологиня.

Текст публікації Ольги Усенко:

Правильні сніданки для кожного

Сніданок дає нашому організму темп і я вважаю, що це головний прийом їжі.

Правила сніданку:

1. Стакан води перед їжею.

2. Не менше 30 хвилин після пробудження чекаємо і потім починаємо їсти.

Варіанти сніданків – є різне поєднання продуктів, що дає нам різні варіанти.

Білкові варіанти

1. Омлет з сиром і овочами (будь-які варіації яєць можуть бути)

2. Сирники на правильному борошні

3. Сир з фруктами

Вуглеводні варіанти:

1. Вівсянка з фруктами і ягодами

2. Гречка/кіноа/булгур з овочами

3. Тости з авокадо й овочами

4. Смузі

Змішані варіанти:

1. Вівсянка з яйцем і сиром

2. Тости з авокадо і сиром/рибкою і яйцем

3. Гарніри з яйцем/сиром/рибкою

Я люблю більше варіанти змішаних сніданків і варіанти білкових сніданків. Але ми всі різні й нормально, коли нам подобаються різні варіанти.

Який варіант сніданків твій найулюбленіший?