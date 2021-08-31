Перший прийом їжі може бути вуглеводним, білковим чи змішаним. Корисні варіанти назвала нутриціологиня Ольга Усенко.
Важливо Чиста етикетка: новий глобальний тренд у харчуванні – у чому його суть
Правила першого прийому їжі
- Перед прийомом їжі потрібно випити стакан води.
- Снідати слід через 30 хвилин після пробудження.
Білкові варіанти
1. Омлет з сиром і овочами.
2. Сирники (на рисовому чи цільнозерновому борошні).
3. Сир з фруктами.
Омлет стане відмінним сніданком / Фото Pixabay
Цікаво Чому вага повертається після будь-якої дієти: 2 пункти, які має знати кожен
Вуглеводні варіанти
1. Вівсянка з фруктами і ягодами.
2. Гречка/кіноа/булгур з овочами.
3. Тости з авокадо та овочами.
4. Смузі.
Вибирайте на сніданок той варіант, який вам до душі / Фото Pixabay
Змішані варіанти
1. Вівсянка з яйцем і сиром.
2. Тости з авокадо і сиром/рибкою і яйцем.
3. Гарніри з яйцем/сиром/рибкою.
Я люблю більше варіанти змішаних сніданків і варіанти білкових сніданків. Але ми всі різні й нормально, коли нам подобаються різні варіанти,
– резюмувала нутриціологиня.
Текст публікації Ольги Усенко:
Правильні сніданки для кожного
Сніданок дає нашому організму темп і я вважаю, що це головний прийом їжі.
Правила сніданку:
1. Стакан води перед їжею.
2. Не менше 30 хвилин після пробудження чекаємо і потім починаємо їсти.
Варіанти сніданків – є різне поєднання продуктів, що дає нам різні варіанти.
Білкові варіанти
1. Омлет з сиром і овочами (будь-які варіації яєць можуть бути)
2. Сирники на правильному борошні
3. Сир з фруктами
Вуглеводні варіанти:
1. Вівсянка з фруктами і ягодами
2. Гречка/кіноа/булгур з овочами
3. Тости з авокадо й овочами
4. Смузі
Змішані варіанти:
1. Вівсянка з яйцем і сиром
2. Тости з авокадо і сиром/рибкою і яйцем
3. Гарніри з яйцем/сиром/рибкою
Я люблю більше варіанти змішаних сніданків і варіанти білкових сніданків. Але ми всі різні й нормально, коли нам подобаються різні варіанти.
Який варіант сніданків твій найулюбленіший?