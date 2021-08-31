Перший прийом їжі може бути вуглеводним, білковим чи змішаним. Корисні варіанти назвала нутриціологиня Ольга Усенко.

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Правила першого прийому їжі

  1. Перед прийомом їжі потрібно випити стакан води.
  2. Снідати слід через 30 хвилин після пробудження.

Білкові варіанти

1. Омлет з сиром і овочами.
2. Сирники (на рисовому чи цільнозерновому борошні).
3. Сир з фруктами.

Омлет стане відмінним сніданком / Фото Pixabay

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Вуглеводні варіанти

1. Вівсянка з фруктами і ягодами.
2. Гречка/кіноа/булгур з овочами.
3. Тости з авокадо та овочами.
4. Смузі.

Вибирайте на сніданок той варіант, який вам до душі / Фото Pixabay

Змішані варіанти

1. Вівсянка з яйцем і сиром.
2. Тости з авокадо і сиром/рибкою і яйцем.
3. Гарніри з яйцем/сиром/рибкою.

Я люблю більше варіанти змішаних сніданків і варіанти білкових сніданків. Але ми всі різні й нормально, коли нам подобаються різні варіанти,
– резюмувала нутриціологиня.

Текст публікації Ольги Усенко:

Правильні сніданки для кожного

Сніданок дає нашому організму темп і я вважаю, що це головний прийом їжі.

Правила сніданку:

1. Стакан води перед їжею.
2. Не менше 30 хвилин після пробудження чекаємо і потім починаємо їсти.

Варіанти сніданків – є різне поєднання продуктів, що дає нам різні варіанти.

Білкові варіанти

1. Омлет з сиром і овочами (будь-які варіації яєць можуть бути)
2. Сирники на правильному борошні
3. Сир з фруктами

Вуглеводні варіанти:

1. Вівсянка з фруктами і ягодами
2. Гречка/кіноа/булгур з овочами
3. Тости з авокадо й овочами
4. Смузі

Змішані варіанти:

1. Вівсянка з яйцем і сиром
2. Тости з авокадо і сиром/рибкою і яйцем
3. Гарніри з яйцем/сиром/рибкою

Я люблю більше варіанти змішаних сніданків і варіанти білкових сніданків. Але ми всі різні й нормально, коли нам подобаються різні варіанти.

Який варіант сніданків твій найулюбленіший?