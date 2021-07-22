Капучино, оладки та салат: рецепти оригінальних страв із селери

22 липня 2021 , 11:09
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Джерело:

24 канал

Селера до вподоби далеко не всім, адже має специфічний запах і солодкувато-гіркуватий смак. Цей овоч дуже корисний, його часто додають у салати, смузі, супи та рагу.

Якщо ви досі не полюбили селери, тоді спробуйте її приготувати у такий спосіб. Ви точно будете приємно вражені результатом.

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Чим корисна селера


Селера принесе вашому організму багато користі / Фото Pexels

Селера багата поживними речовинами, вітаміном В6, кальцієм, вітаміном С, клітковиною та білком. Чому ще корисно її їсти:

  • Селера – це чудовий продукт для тих, хто хоче схуднути. Вона має мало калорій.
  • Цей овоч також може сприяти зниженню артеріального тиску, оскільки володіє антигіпертензивними властивостями.
  • Регулярне вживання селери допоможе знизити рівень холестерину.
  • Селера чудово захистить нирки та печінку від захворювань, адже вона багата вітаміном С, В, А та залізом.
  • Насіння цього продукту володіють антибактеріальними властивостями, тому ефективно борються з інфекціями.
  • Селера здатна покращити процес травлення.

Рецепти страв із селерою

Крем-суп із селери


Смачний та корисний крес-суп із селерою  / Фото Vix

Інгредієнти:

  • 800 грамів кореня селери;
  • 2 картоплини;
  • 1 цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 столова ложка манної крупи;
  • 2 столові ложки олії;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте корінь селери, картоплю та цибулю кубиками, подрібніть часник.

Крок 2. Змастіть каструлю олією, обсмажте цибулю, додайте селеру і картоплю. Обсмажуйте 6 хвилин, а тоді влийте 1 літру гарячої води та тримайте на вогні 15 хвилин. Додайте часник, сіль та перець.

Крок 3. Готову суміш відцідіть та подрібніть у блендері до однорідної маси. Після цього перелийте суп у каструлю і доведіть до кипіння.

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Куряче суфле із селерою


Апетитне куряче суфле / Фото Slimfast

Інгредієнти:

  • 350 – 400 грамів курячого філе;
  • 1 цибулина;
  • 150 грамів кореня селери;
  • 50 мілілітрів жирних вершків;
  • 2 яйця;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • 2 столові ложки рисового борошна;
  • мускатний горіх, сіль, перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Почистьте та наріжте корінь селери. Помістіть його у каструлю, залийте окропом і варіть протягом 20 хвилин. Після цього подрібніть у блендері.

Крок 2. Грудку курячого філе промийте та перемеліть. Наріжте цибулю, обсмажте на пательні та додайте філе, селеру, сіль, перець, мускатний горіх, рисову муку.

Крок 3. Збийте яйця з вершками та додайте до м'яса.

Крок 4. Змастіть формочки олією та викладіть суміш. Запікайте суфле у духовці, розігрітій до 180 градусів, 40 хвилин.

Салат з селерою, фініками та пармезаном


Приготуйте смачний та корисний перекус / Фото Pinterest

Інгредієнти:

  • 8 стебел селери;
  • пів склянки сирого мигдалю;
  • 4 фініки;
  • 3 столові ложки лимонного соку;
  • 100 грамів пармезану;
  • оливкова олія;
  • червоний перець, сіль, чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наберіть у місткість холодної води та замочіть селеру на 20 хвилин. Просушіть стебла паперовим рушником.

Крок 2. Обсмажуйте мигдаль на сухій пательні протягом 5 – 7 хвилин до появи ароматного запаху. Охолодіть та подрібніть.

Крок 3. Змішайте у посудині селеру, мигдаль, фініки, заправте все лимонним соком та олією. Приправте червоним перцем, сіллю, чорним меленим перцем і додайте сир.

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Селера у гірчичному соусі


Салера буде смакувати по-особливому / Фото Newsdaily

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка насіння гірчиці;
  • 400 грамів кореня селери;
  • 50 мілілітрів вершків;
  • 100 грамів олії;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте селеру тоненькими пластинками та розкладіть на формі для запікання.

Крок 2. На пательні обсмажте насіння гірчиці, додавши вершкового масла.

Крок 3. Залийте селеру гірчичною заправкою і готуйте в духовці 45 хвилин при 200 градусах. Перед подачею підігрійте вершки та полийте страву.

Оладки з селери з яблучним соусом


Смачні оладки із селери / Фото Pinterest

Інгредієнти:

  • 1 кілограм кореня селери;
  • 80 грамів картопляного або кукурудзяного борошна;
  • 30 грамів оливкової олії;
  • сіль.

Для соусу:

  • 200 грамів яблук;
  • 30 грамів хрону;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Крок 1. Очистьте яблука, помістіть у каструлю та залийте окропом. Додайте солі та варіть протягом 15 хвилин.

Крок 2. Готові м'які фрукти охолодіть та перетворіть у пюре за допомогою блендера, додавши хрону.

Крок 3. Корінь селери натріть на терку, додайте борошно, сіль, перець та перемішайте.

Крок 4. Розігрійте олію на пательні, викладіть суміш та обсмажте з двох сторін до золотистого кольору. Перед подачею полийте оладки гарячими яблучним соусом.

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Капучино з моркви та селери


Оригінальний смак цього напою вас точно вразить / Фото Pinterest

Інгредієнти:

  • 6 морквин;
  • 200 грамів кореня селери;
  • сік та цедра з 1 апельсина;
  • 1 цибуля шалот;
  • 900 мілілітрів овочевого бульйону;
  • 150 мілілітрів молока;
  • 1 столова ложка вершкового масла;
  • сіль, зіра.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть селеру, моркву та цибулю шалот.

Крок 2. Розтопіть на пательні вершкове масло та обсмажте цибулю. Додайте цедру половини апельсина, овочі та мелену зіру. Вилийте у суміш гарячий бульйон та варіть протягом 30 хвилин.

Крок 3. Пательню зніміть із плити, збийте вміст у блендері до пюре та додайте апельсиновий сік.

Крок 4. Підігрійте молоко, всипте солі та збийте міксером до утворення пінки. Прикрасьте нею гарячий напій перед подачею.

Автор: Ірина Бенцак