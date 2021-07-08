Чипси з макаронів – тренд мережі: як тікток заполонили смачні рецепти

8 липня 2021 , 08:28
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Джерело:

24 канал

Новий вибуховий тренд у тіктоці, який підхоплюють і намагаються повторити всі. Чипси з макаронів здобули неабиякої популярності, а відео з рецептами продовжують збирати мільйони переглядів.

Щодня в мережі з'являються нові тренди. Зокрема це стосується кулінарії: унікальні рецепти та незвичні страви завжди зацікавлюють користувачів. Ідеї 24 розповідають про новий тренд, який пропонує замінити магазинні снеки на смачні домашні чипси з макаронів.

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Чипси з макаронів стали хітом мережі

Ми звикли варити макарони з соусом чи м'ясом, але не здогадувались, що з них можна приготувати смачні чипси. Мережа переповнена відео з цією стравою, бо всі хочуть приготувати незвичні снеки. Саме тому ці чипси отримали шалену популярність, а блогери один за одним публікують відео, як готують снек. 

#pastachips are my new favorite chips! They’re so good and make the best appetizer! #pastatiktok #summertime

♬ Music Food (Director Cut Mix) - Chad

How to bake Mac & Cheese Pasta Chips in the oven #pastachips #learnontiktok #tiktokpartner #macandcheese

♬ Eternal - Danilo Stankovic

The crunch is worth it MuFKRs #MuFKR #pasta #pastachips

♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz

I have been influenced… #pastachips #easysnacks #foodhack #fyp

♬ original sound - Nicole Renard

The crunch ️ #mrsfrost #pastachips #pasta #foodtiktok #foodontiktok #tiktokfood #tiktoksnacks #asmrtiktoks #foodie #tiktokfoodie

♬ Real Love - Mary J Blige

Макаронні чипси – це універсальна закуска, яку можна приготувати всього за 5 хвилин. Спочатку пасту відварюють, а тоді обсмажують у фритюрниці, духовці чи на пательні, додаючи олію та спеції. В результаті – ви отримаєте хрусткі, ароматні макаронні чипси, приготовані вдома.

Більшість авторів відео для приготування чипсів використовують фритюрницю. Якщо ви плануєте готувати чипси у ній, можете додати до варених макаронів оливкову олію, тертий пармезан та приправи. Залишіть все при температурі 200 градусів за Цельсієм на 10 хвилин. Підготуйте тару з улюбленим соусом і насолоджуйтесь.

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♬ Do It - Chloe x Halle

Ще одна користувачка спробувала смажити макарони на пательні з олією. Використовуйте для цього глибоку посудину і не шкодуйте олії. Обсмажуйте до золотистої скоринки приблизно 5 хвилин.

It’s very famous in Indonesia!! #makaronigoreng #pastachips #pasta #chips #snack #tiktokrecipe #easyresipe #fyp#foryourpage #yummy#foodie #foodporn

♬ Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra

Якщо у вас немає фритюрниці, не хвилюйтеся. Ви можете приготувати ці снеки у духовці, розігрівши її до 125 градусів за Цельсієм.

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♬ Butter - 방탄소년단 (BTS)

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Хочете і ви бути в тренді – ловіть рецепт смачних снеків

Вам знадобиться:

  • 100 грамів макаронів;
  • 2 столові ложки борошна;
  • 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
  • соняшникова олія;
  • сіль;
  • сухі спеції.
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Спосіб приготування


Як готувати чипси з макаронів / Фото Pinterest

Крок 1. Відваріть макарони у соленій воді, злийте її і промийте під краном. Паніруйте макарони у борошні та крохмалі.

Крок 2. Розігрійте олію до 200 градусів за Цельсієм і обсмажуйте макарони невеликими порціями.

Крок 3. Коли макарони покриються золотистою скоринкою, витягніть та викладіть їх на серветку.

Крок 4. Додайте спецій і перемішайте.

Автор: Ірина Бенцак