Щодня в мережі з'являються нові тренди. Зокрема це стосується кулінарії: унікальні рецепти та незвичні страви завжди зацікавлюють користувачів. Ідеї 24 розповідають про новий тренд, який пропонує замінити магазинні снеки на смачні домашні чипси з макаронів.

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Чипси з макаронів стали хітом мережі

Ми звикли варити макарони з соусом чи м'ясом, але не здогадувались, що з них можна приготувати смачні чипси. Мережа переповнена відео з цією стравою, бо всі хочуть приготувати незвичні снеки. Саме тому ці чипси отримали шалену популярність, а блогери один за одним публікують відео, як готують снек.

Макаронні чипси – це універсальна закуска, яку можна приготувати всього за 5 хвилин. Спочатку пасту відварюють, а тоді обсмажують у фритюрниці, духовці чи на пательні, додаючи олію та спеції. В результаті – ви отримаєте хрусткі, ароматні макаронні чипси, приготовані вдома.

Більшість авторів відео для приготування чипсів використовують фритюрницю. Якщо ви плануєте готувати чипси у ній, можете додати до варених макаронів оливкову олію, тертий пармезан та приправи. Залишіть все при температурі 200 градусів за Цельсієм на 10 хвилин. Підготуйте тару з улюбленим соусом і насолоджуйтесь.

Ще одна користувачка спробувала смажити макарони на пательні з олією. Використовуйте для цього глибоку посудину і не шкодуйте олії. Обсмажуйте до золотистої скоринки приблизно 5 хвилин.

Якщо у вас немає фритюрниці, не хвилюйтеся. Ви можете приготувати ці снеки у духовці, розігрівши її до 125 градусів за Цельсієм.

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Хочете і ви бути в тренді – ловіть рецепт смачних снеків

Вам знадобиться:

100 грамів макаронів;

2 столові ложки борошна;

2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

соняшникова олія;

сіль;

сухі спеції.

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Спосіб приготування



Як готувати чипси з макаронів / Фото Pinterest

Крок 1. Відваріть макарони у соленій воді, злийте її і промийте під краном. Паніруйте макарони у борошні та крохмалі.

Крок 2. Розігрійте олію до 200 градусів за Цельсієм і обсмажуйте макарони невеликими порціями.

Крок 3. Коли макарони покриються золотистою скоринкою, витягніть та викладіть їх на серветку.

Крок 4. Додайте спецій і перемішайте.