Світ із вовни: самоучка зі США "валяє" неймовірні відео

Андреа Лав – аніматорка-самоучка з Порт-Таунсенда, що у штаті Вашингтон. Усіх героїв та реквізит для своїх роликів вона створює власноруч – із вовни.

Андреа облаштувала анімаційну студію в підвалі свого будинку. Там вона створює цікаві рекламні ролики та короткометражні фільми, що демонструються на численних кінофестивалях по всій країні. Також мисткиня співпрацює з авторами дитячих книжок, "оживлюючи" їхніх героїв.

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Як усе почалося

Займатися анімацією Андреа почала ще в коледжі, роблячи деякі проєкти в гуртожитку. Тоді вона не мала наміру робити на цьому кар’єру і ставилася до цього як до хобі. Однак після закінчення навчання Лав зайнялася фрілансом, працюючи з місцевим бізнесом, і згодом анімація захопила її життя.

З валянням шерсті режисерка познайомилася у 2012 році.

Я щойно розпочала анімацію і подумала, що це буде чудовим матеріалом для моїх ляльок. З цього моменту я включала її у дедалі більше аспектів своєї роботи, поки не почала робити цілі відео з вовни,

– розповідає Андреа.

Вже через 4 роки дівчина зрозуміла, що хоче бути відомою своїми анімаційними роликами з вовни. З того часу більшість її проєктів працювали задля досягнення цієї мети.

Студія у підвалі

Її підвальна студія перетворилася на повнофункціональний сервісний простір. Там Андреа створює комерційні роботи, а також короткі розповідні та документальні фільми.

Процес починається зі складання сценарію та схвалення конструкцій, мовиться про виготовлення ляльок та декорацій.

Я використовую дротяну арматуру і будую набори на жорсткій піні. Після того, як комплект і ляльки готові, встановлюю освітлення за допомогою різних підставок та накладної ПВХ-сітки. Я анімую по два рази, тобто 12 кадрів в секунду. Використовую Dragonframe для фіксації зупинки руху, а потім редагую у Final Cut,

– ділиться секретами Андреа.



Андреа Лав та знімальний майданчик / Фото Andrea Love

Щоб заповнити всі інші аспекти відеовиробництва, вона співпрацює зі звукорежисерами, дикторами, композиторами та художниками постпродукції.

Популярність у соцмережах

Андреа зізнається, що довгий час чинила опір соціальним медіа. Але потім зрозуміла, що якщо вона хоче побудувати кар’єру, особливо як художник-самоучка, який живе в маленькому містечку, їй потрібно ділитися своїми відео в інтернеті. А коли почала публікувати роботи, отримала додаткову мотивацію, адже її анімація ставала вірусною у соцмережах.

Тепер Лав використовує інстаграм як полігон для ідей та пошуку того, на що реагують люди.

На мою думку, відео, які найбільше резонують, містять повсякденні речі, які близькі кожній людині. Наприклад, приготування їжі чи фарбування,

– розмірковує Андреа.

Хоча цей вид анімації не надто популярний, але режисерка сподівається, що він буде розвиватися, адже все більше людей про нього дізнаються. В майбутньому Лав планує розширити свою команду та співпрацювати з іншими талановитими митцями.